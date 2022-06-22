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社會 社會焦點 保障人權

李妍瑾直播網友鬧場控霸凌！　警方介入雙方不提告...現場影像曝

▲女消費者購買服飾與藝人李妍瑾發生糾紛，警方到場關切。（圖／記者張君豪翻攝）

▲21日有女消費者購買服飾與藝人李妍瑾發生糾紛，警方到場關切。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

女星李妍瑾（李妍憬）先前因醉毆運將事件，演藝事業跌至谷底，後來她努力經營直播帶貨，吸引許多粉絲支持，做出不錯的成績。她21日突PO文透露遭網友鬧場，連警察都找上門，壓力大到痛哭，請求對方將心比心。對此轄區信義警方表示，因接獲報案才到到場查處，發現雙方並未衝突，也表明不須報案，警方告知雙方權益後，該名女消費者就自行離去。

李妍瑾21日在社群平台透露，有位網友因不滿客服沒在第一時間回覆，控她「網路霸凌」，直接跑到公司鬧場，鬧到警察都前來關切，她為此壓力大到哭出來。李妍瑾解釋說，客服之所以無法即時回覆，是因為需要休假，她也都有和網友們強調客服人員週休二日，「禮拜一訊息量爆炸，小幫手回客服都回到手發炎了。」

李妍瑾也請求鬧事網友將心比心，「你在罵我員工時，你都沒想過人家也是有尊嚴，你來鬧到警察都來了，我家被你罵到一無是處的員工還好好安撫你。」她更提到自己所賣的服飾雖都是199元、299元平價，但是品質有保證，「該解釋我都解釋給你聽了，既然不投緣那就別來買。」

對於李妍瑾的訴苦，許多網友都給予安慰和鼓勵，紛紛留言表示「妳才是霸凌受害者吧」、「有夠誇張」、「是買了幾百萬要這樣吵」、「都賣這麼便宜了還想怎樣」

對此消費糾紛案件，轄區信義警分局公布當時警方到場蒐證影像，信義警方表示，警方到場後，雙方並未爭執釀生衝突，僅向在場警員表達各自意見及訴求、警方告知雙方權益後，該名女客人便自行離去。

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