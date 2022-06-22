快訊／莊人祥回歸主持記者會！陳時中仍兩條線？　指揮中心14:00說明

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/22）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮官陳時中6/12快篩陽性，20日解隔後連兩日仍快篩陽，前兩天都是醫療應變組副組長羅一鈞主持記者會，今日陳時中是否得以快篩陰性回歸記者會？下午指揮中心有望說明。

除陳時中12日快篩陽性確診，社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥14日快篩陽性採居家照護，今天期滿解隔，莊人祥回歸主持記者會。

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第二劑兒童BNT疫苗疫苗將於今（6/22）起陸續開打，羅一鈞昨表示，先前專家會議已將兩劑間隔縮短為4~8周，因此明起78萬名打過第一劑的小朋友就可陸續接種第二劑。

面對家長關心，打完第一劑後就滿12歲的兒童該如何接種？羅一鈞回應，假如學童即將轉12歲，須依11歲間隔接種，但劑量要照12歲打，亦即莫德納需打0.5 ml、BNT需打0.3 ml。家長可自行帶接種第一劑滿4周的小朋友到合約醫療院所接種第二劑，後續也會視疫苗供應及接種情形，於6月下旬到7月初安排校園接種。指揮中心也會於6/22陸續撥配55萬劑疫苗供地方政府使用。

新北市2歲男童恩恩4月染疫身亡，成為國內首位兒童死亡個案，恩恩爸要求新北市政府公開求救錄音檔卻遭百般阻擾。昨日週刊公佈收到的11個錄音檔譯文，還原延誤81分鐘救命真相，指揮中心也將持續說明。