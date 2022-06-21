正妹議員揭「恩恩案」最大問題！點名侯友宜：該負責的不是基層

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／翻攝自Facebook／吳沛憶）

記者閔文昱／綜合報導

新北市2歲男童恩恩案，新北市長侯友宜今21日稱是依照「當時」中央的相關規定執行。不過，台北市議員吳沛憶揭露，中央和台北都可以由119直接派車，就是新北市不可以，「這件事問題就出在新北市自己訂的SOP。因此，該負起責任的，不是任何一位基層的公務人員，而是侯友宜市長本人」。

吳沛憶21日晚間在臉書發文指出，按照中央指引，有意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶或胸痛等符合任1項，119就可以派救護車，所以很清楚，中央和台北都可以由119直接派車，就是新北市不可以，「恩恩事件的錄音檔，大家聽了都很心痛，但直到今天，最應該負起責任的侯友宜市長，仍只想推卸責任，把責任推給中央。」

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

吳沛憶痛批，這件事的問題就出在新北市自己訂的SOP，「因此，該負起責任的，不是任何一位基層的公務人員，而是侯友宜市長本人。結果侯友宜市長，不敢面對，不敢擔當，讓基層同仁面對社會的壓力跟指責。」

吳沛憶直言，侯友宜不惜一切閃避自己的責任，掩蓋資料，提告吹哨者，更讓人無奈的是，21日的記者會上，他連回應提問都要推給別人，「侯市長，對這條小生命，對父母所流的眼淚，你連回應幾句話都不願意嗎？為了自己的形象，為了自己的總統路，侯市長曝露出自己的真面目。」

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