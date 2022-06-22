手拜神明眼瞄功德箱　魚線「釣錢」超熟練...2分鐘得手8次　

▲竊嫌用特製釣魚線竊取土地公廟香油錢，2分鐘得手8次。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市一間土地公廟功德箱日前遭竊，竊賊假藉拜拜，把特製釣線從功德箱投入口垂降到底，沾黏鈔票後拉出洞口，2分鐘得手8次，過程都被監視器清楚拍下，警方以犯案手法過濾查出竊嫌身分，並於20日將竊嫌查緝到案，偵訊後依竊盜罪嫌移地檢署偵辦。

警方從廟方提供的監視器發現，一名男子於6月13日下午13時許，步行進入苗栗市某土地公廟，雙手合十假意拜拜，眼神卻緊盯著功德箱，趁四下無人之際，以釣魚手法竊取功德箱內香油錢，釣線再拉出箱口就沾黏一張鈔票，鈔票塞進褲袋後繼續「垂釣」，40秒得手3次，中間有短暫離開，馬上又再回來重施故技，第2次約75秒得手5次，吊起來鈔票都是紅色的，可能都是100或500元紙鈔，整個偷竊過程前後約2分鐘，功德箱損失至少800元。

這間土地公廟位於苗栗市南苗鬧區，廟外往來民眾並不少，廟方人員表示，竊嫌趁香客比較少的中午時段下手，應該勘查過環境，而且從做案手法熟練程度來看，應該是一名慣竊，不排除他也到其他宮廟行竊。

經調閱廟方監視器影像過濾清查，發現是羅姓嫌犯所為，並於得手後徒步至土地公廟旁，乘坐楊姓（43歲）共犯所騎乘的摩托車離開，警方積極比對犯嫌使用之交通工具以車追人，於20日將犯嫌查緝到案，依法函送偵辦。

▲竊嫌假裝虔誠香客入廟參拜，眼神卻緊盯著功德箱。（圖／記者蔡文淵翻攝）