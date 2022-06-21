恩恩案橫向錄音全曝光！　新北藍議員勸侯友宜：應再對外詳細說明

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，事後恩恩爸要求公布錄音檔還原真相，媒體21日公布11個錄音檔，內容顯示，恩恩媽按規定急電衛生所卻沒人接電話，更3度向新北消防局119勤務中心求救，但消防局過了26分鐘才找到人，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命。對此，國民黨新北議員蔡淑君表示，若過程確有疏失要立即檢討並懲處，「市長應該再對外詳細說明以正視聽！」

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音。

對於此次恩恩案爭議，蔡淑君表示，「很多孩子都走了」，這其中也包括「恩恩」這一條寶貴生命，今天在錄音檔全曝光之後，外界將矛頭指向侯市府「政策殺人」，自己能感同身受錄音檔中媽媽對話的心情。

蔡淑君指出，若過程確有疏失要立即檢討並懲處相關人員，無須等到法院判決後再處理。必須禁得起各方放大鏡檢驗，「市長應該再對外詳細說明。以正視聽！」