怪人出沒社區！她急鎖門竟聽「空房間」傳打呼聲　嚇壞：我1個人住

▲外國女網友狄卡拉驚覺，她和陌生人共處一室多時，竟都沒有發現。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合報導

外國女網友狄卡拉（Decarahh）收到當局通知，一名居無定所的不明人士經常在附近社區出沒，還會擅闖住宅大廈，最好確實鎖好門窗，以免財物丟失。獨居的她趕緊起身檢查，卻發現家裡其中一個空房間傳來打呼聲，這才驚覺自己早和陌生男子共處一室多時，卻都沒有發現。

狄卡拉第一次收到通知時，沒有想太多，直到警方及大廈管理處發出第2封電子郵件，坦承還是找不到不明人士時，她才想起忘記檢查房門了，「我不會鎖門，這是我過去1年裡養成的習慣，因為我的室友通常都在家，總是有人在這裡，但他們幾天前搬走了，所以我現在一個人住。」

狄卡拉簡直嚇壞了，趕緊打給住在附近的朋友，並且準備逃離。她踏出家門口前，對著屋內喊道，「嘿！如果真的有人在的話，我現在要出去5分鐘，請你也離開吧！」幸好，陌生男子很快就走了，她在友人陪同下返回住處時，還在路上與對方擦肩而過。

狄卡拉將這段驚魂記分享至TikTok，網友們紛紛留言，「不管有沒有人在家，『不鎖門』都是非常粗心的，這個世界太瘋狂了！」、「謝天謝地，我的公寓不夠大，沒有人可以藏在裡面。」、「永遠要記得鎖門。」