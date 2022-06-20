280萬人都叫他一聲爸！　美健身教練TikTok扮「父親角色」爆紅

▲粉絲留言發問「嘿爸，可以教我怎麼刮鬍子嗎」，克雷頓欣然接受稱號並拍了一部教學影片。（圖／翻攝TikTok）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國密西西比西北部的哥倫布空軍基地內，平民健身教練克雷頓（Summer Clayton）年僅26歲也沒有任何小孩，但他透過在TikTok上發布許多扮演父親和兒女說話的影片，吸引了超過280萬人追蹤，也因此成為280萬人的「驕傲老爸」。

許多電影和書籍經常描述子女和父親關係失衡，或從小就沒有父親的陪伴，生活中渴望有個聆聽、支持自己的父親角色，往往反映許多人的心聲，而克雷頓就是靠著扮演這個角色彌補網友心中的空缺，成功在TikTok上吸引大量支持者。

克雷頓每個禮拜發布影片，畫面中他坐下來吃晚餐，透過鏡頭和他的「孩子們」聊天，問他們「你今天過得如何？」或是要「孩子們」告訴他，今天遇到什麼令人開心的事，又遇到什麼有挑戰性的事，然後他會說，「Ok，我懂你，這樣很酷，我肯定會很開心」，或是在鏡頭前等待「孩子們」說完話後，他會開口說，「很抱歉你要經歷那些，但我希望你能繼續和別人表達你的感受。我愛你，真的。來吃飯吧！」

▲克雷頓在餐桌上扮演父親角色，營造一邊吃東西一邊聆聽粉絲說話的生活場景。（圖／翻攝TikTok）

克雷頓的舉動對有些人而言可能很傻氣，但他的同情和魅力穿越鏡頭抵達許多人的心裡，尤其對生活中需要有一個父親角色陪伴他們的人來說尤其如此，或者是當個傾聽人們所遇到問題的角色。

克雷頓在2020年末開始活躍於TikTok，一開始他專做教人們怎麼剃鬍子、打領帶等的影片，漸漸被粉絲開玩笑地稱呼「老爸」，因此啟發他扮演一個父親角色的靈感。他說他童年有許多美好的回憶，當然也有不想要其他人遇到的不好好的經歷，不管是年輕時獨自一人坐在校園，或是和父親的關係不如自己理想，因此想要在大家有這樣感受的時候，能有他的陪伴，「這讓我可以練習什麼是不帶批判和仁慈。」