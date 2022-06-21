慈父被撞空翻重摔驚悚畫面曝！　逃2天落網...駕駛竟是肇逃通緝犯

▲璩姓男子被撞當下，整個人騰空飛起轉了一圈 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市中山路與七賢路口日前發生一起肇逃車禍，璩姓機車騎士的兒子，甚至在媒體鏡頭前下跪，希望大家幫忙。警方經過2天的追查，透過親情喊話，28歲的林姓涉嫌人出面到案說明，據了解林先前也有肇逃紀錄，甚至因此被通緝，當天沒有下車查看，就是因為怕通緝犯身分曝光。而當時的驚悚畫面也正式曝光。

案發之後，警方鎖定28歲的林姓男子，不過林姓男子手機關機，所以無法定位，透過親友勸說後，林在21日中午選擇到苓雅區親友住處附近向警方投案。經了解，林姓男子男為另案，日前被高雄地檢署發2個通緝，分別因為2019年5月涉嫌肇逃，在今年1月通緝；以及去年10月因為逃兵遭通緝。也因為如此，當天肇事後才不敢下車查看及報案救援，甚至還加速逃離現場，警方偵訊後，將把林依肇事逃逸與過失傷害等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

而璩姓男子的兒子聽聞逃逸男子落網，第一時間也趕到分局了解案情，他表示父親目前的情況仍然不樂觀，也呼籲林姓男子要勇於面對自己犯下的錯誤。

▲璩姓男子被撞當下，整個人騰空飛起轉了一圈 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲璩姓男子的兒子下跪請求緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧這起車禍發生在19日清晨6點，地點位於中山路與七賢路口，一輛白色車輛撞到一部機車後就跑了，66歲的璩姓機車騎士送醫住院，他的孩子在網路發文緝兇：「你今早（6/19）在高雄中山路和七賢路口沒等到對向紅燈就違規左轉，把我爸撞飛好幾層樓高之後你就不轉了，而是往另外一個方向肇事逃逸，過程已經全部被另一台車行車記錄器完整拍下並提供給警方，剛跟警方討論過，警方已經即將向法院申請拘票，請你立刻自首，誠心來找我們道歉，也希望有看到這台車輛的人立刻報案，這台車是一台白色車子」。

▲林姓男子被送到新興分局 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市一名60多歲的父親被撞傷，肇事車輛的保桿帶車牌都遺留在現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

璩姓男子的兒子說，自己是單親家庭，平常沒有跟父親同住，當天是為了要送東西給他，所以才會一早就騎車出門，現在發生車禍，讓他非常自責；他表示已經失去母親，不能夠再失去父親。20日出面接受媒體採訪時，還一度下跪，請求大家幫忙。