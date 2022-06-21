快訊／國民黨爆直銷公司、小藥局變快篩進口商　怒批：EUA標準是什麼？

記者崔至雲／台北報導

大鑫資訊進口黑心快篩試劑風波持續延燒，國民黨團今(21)日再次揭露2家本業是多層次傳銷公司和社區藥局，資本額僅有50萬元，在取得食藥署核發家用快篩試劑EUA之後，華麗轉身成為醫療器材進口商，國民黨團再問食藥署，審查核發EUA的標準到底是什麼？「是不是有關係，就是沒關係？」

▲國民黨團召開「直銷改行賣快篩!快篩EUA傳奇3.0」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



總召曾銘宗表示，統計到 6月16日，共有326家廠商申請家用快篩試劑EUA，衛福部食藥署總共核准35家，核准比例10.7%，10家申請只有一家通過，可說是相當嚴格，但國人都想知道食藥署核准標準是什麼？是有關係，就沒關係？還是只核給特定人士？否則怎會衍生這麼多爭議？在核准35家EUA廠商中，具有重大爭議，高登、福又達、大鑫、白千層、標準生技等8家，國民黨團都還沒有全面清查，就有8家廠商讓食藥署始終說不清楚，當初是如何審查通過核發EUA。

曾銘宗指出，比例高達23%具有爭議性的廠商，衛福部根本就是草菅人命，國民黨團實在看不下去，因此要求衛福部在2周內，公布所有審查過程和會議記錄，供社會大眾檢視，在下個會期開議後，國民黨團將成立調閱小組，全面清查其中有無不法，呼籲民進黨團拿出良心，不要阻擋，一起追查有無不法，確保全民健康權益。

書記長萬美玲表示，快篩試劑令人匪夷所思的是，一家傳銷公司在取得「STANDARD Q COVID-19 Ag HOME Test」EUA之前，資本額只有50萬元，拿到食藥署核發的EUA之後才去增資430萬元，食藥署竟然讓他快速通過。萬美玲指出，「STANDARD Q COVID-19 Ag HOME Test」快篩試劑進口，除了白千層公司，還有一家標準生技醫藥公司也申請進口。

萬美玲表示，白千層公司登記地址在新北市新店區北宜路2段一處集合式住宅區內；標準生技醫藥公司在5月11日向食藥署申請EUA，5月20日取得。萬美玲進一步表示，標準生技醫藥公司原本是一間「正光藥局」，對面就是傳統市場，屬於常見的社區藥局，4月29日拆下招牌掛上「標準生技醫藥股份公司」。

萬美玲質疑，在326家申請快篩試劑EUA，35家10%拿到食藥署核發的家用快篩試劑的EUA，為什麼得標廠商的資本額都這麼小，公司登記地址都藏身民宅？而且都能在最快的時間裡取得EUA？食藥署在審核廠商的過程當中，到底是以什麼為標準？是書面審查？還是審查書面背後的人脈？是人情壓力？或是夥伴關係形成共犯結構？食藥署始終無法說清楚。

首席副書記長李德維表示，國民黨團根據食藥署內部人員爆料，35家獲得快篩試劑專案進口EUA廠商名單中，有一家白千層公司在今年4月29日，才申請核准變更醫療器材批發零售業項目登記，資本額僅50萬元，在變更登記項目之前，白千層公司實際從事多層次傳銷。5月20日白千層公司拿到食藥署核發快篩試劑專案進口EUA，5月26日才將資本額增資變更為430萬元，換句話說，白千層公司拿到食藥署EUA之後，從多層次傳銷大變身為快篩試劑醫療器材進口商。

李德維進一步指出，在白千層快篩試劑廣告，用的手法就是多層次傳銷，聲稱代理進口的「STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test」獲得美國FDA批准，事實上「STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test」並未在美國申請EUA，如此大膽虛假的廣告，怎不見衛福部、食藥署出面把關？又該讓國人如何安心？

副書記長洪孟楷表示，衛福部、食藥署面對快篩之亂完全無法自圓其說，難道真是台灣經濟奇蹟？拿到家用快篩試劑EUA的公司，不是隱身民宅，就是不務本業，到底食藥署當初是如何讓他們核准通過？

洪孟楷指出，吳秀梅昨日回應大鑫申請富樂快篩試劑案，根本就是漏洞百出、完全心虛，從6月15日到20日，全都指向廠商欺騙、黑心無良、譴責廠商、嚴辦違法廠商，廠商敢賺黑心錢、發國難財，絕對罪該萬死、嚴辦到底，但是誰讓黑心廠商進來？這才是重點。

洪孟楷說，大鑫進口黑心快篩型號為「L031118B5」，吳秀梅署長昨日向媒體秀出的所謂通過美國FDA富樂快篩試劑外盒包裝，型號同樣也是「L031118B5」，在艾康公司官網上特別註明產品都在中國製造，甚至官網上還放置QA，表示快篩試劑在中國製造，使用安全性有相關註冊，並且有ISO文件，換句話說，艾康公司向美國FDA申請EUA時，已經充分揭露產品都在中國製造，並且備有ISO文件。

洪孟楷表示，同個型號在美國申請，標示在中國製造，提供中國工廠ISO號碼，產品但到了台灣食藥署，完全不需要提供相關文件，只有大鑫公司自己手寫美國廠商地址，沒有填寫生產地，相信食藥署上上下下都很清楚，產品型號代表了產品身分證，所有檢驗產品都是認型號，不認名稱。因此，國民黨團再次呼籲吳秀梅，請公布醫優、大鑫公司申請案，所交出的原廠授權書、GMP證書、生產工廠ISO證書和工廠配置圖，不要再閃躲、直球對決。

