3劑跟團禁令解除！5大QA秒懂　團員有症狀快篩陽「同行這類人」免隔

▲交通部宣布放寬「打滿3劑疫苗才可參加旅遊團」禁令。（示意圖／觀光局提供）

記者李佳蓉／整理報導

沒打疫苗也可以跟團旅遊了！交通部觀光局昨（20）日宣布，放寬「打滿3劑疫苗才可參加旅遊團」禁令，自即日起生效。因疫情被關好久的國人想出遊、又沒完整接種，好奇放寬條件為何？若團員出現症狀該怎麼辦？其他同行者又該如何處置？《東森新媒體ETtoday》統整5大QA，助你快樂出門、平安回家。

Q1：沒打滿3劑者，可以參加旅行團出遊嗎？

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觀光局表示，配合中央流行疫情指揮中心宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗，未施打3劑疫苗之旅客，可以48小時內之快篩陰性證明代替。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，雖然放寬措施，改為未打滿3劑可用快篩陰性方式代替，不過仍鼓勵長者打好打滿3劑疫苗再參加旅行團，對自己與他人都較為安全。

▲放寬「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」。（圖／指揮中心提供）

Q2：如果有團員出現症狀怎麼辦？

交通部表示，當旅行團中有人出現症狀，應立即進行快篩，接著照相關防疫指引進行處置。若為陽性，經醫師確診列為通報確診個案，開始7＋7隔離。

Q3：同行其他旅客如何處置？

羅一鈞說明，跟團若是快篩陽性經醫師確認列為通報確診個案，目前會被直接匡列需要進行0＋7或3＋4隔離對的象只有同住家人，所以若參加旅行團也屬於同住家人，就是依目前現行做法列3＋4或有打滿三劑列為0＋7。

▲團員有人快篩陽，只有同住家人需要列入3＋4或0＋7匡列隔離名單。（示意圖，為疫情前資料照／記者李毓康攝）

Q4：同團旅客若為「非同住家人」需要被隔離嗎？

羅一鈞表示，若有非同住家人一起參加旅行團，同車鄰座或住宿同房間有人快篩陽確診，因為目前規定沒有把這類人列為要0＋7或3＋4隔離，會由地方政府了解或個案是一個群聚，可能針對同團其他旅客進行篩檢或必要隔離措施的話，由地方彈性調整，否則現行不會針對同團非同住家人列入3＋4或0＋7名單。

Q5：現行參加旅行團有哪些事項要注意？

觀光局將督促業者確實加強落實量測體溫、旅客全程佩戴口罩、提供酒精消毒、乾洗手及注意各景點容留人數限制，工作人員須完成第3劑疫苗接種之規定。