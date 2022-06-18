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公司聚會被女同事下藥！　她「裸體醒來」才知慘淪男同事性玩物

▲▼喝酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度一名女子在公司聚會上被女同事下藥後，慘遭另2名男同事輪流性侵。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度某IT公司的一名30歲女員工，在一次公司聚會上，被女同事下藥在飲料中，導致她在昏迷後慘遭2名男同事輪流性侵。事情敗露後，警方如今已將涉案的3人逮捕歸案，而網友們也紛紛要求當局嚴懲肇事者。

綜合印度媒體報導，受害女的公司在6月11日，包下了加爾各答一家飯店的3間客房和一個宴會廳舉辦公司聚會。監控影像顯示，女子在當天下午2點45分左右，與多名同事一同來到飯店，這群同事中分別有6名女子和2名男子。

受害女表示，她在宴會開始不久後，就被一名資深女同事帶到男同事的房間，並逼迫她喝下一杯烈酒。當時她並不知道酒裡早已被下藥，因此她在喝完飲料不久後，就開始昏昏欲睡，最後更完全失去了知覺。

當她醒過來時，發現自己全身赤裸地獨自躺在床上，於是她立刻打給同事討個說法。沒想到，同事居然告訴她，他們在女子睡著後，就立刻離開了飯店，因此他們並不清楚女子為什麼沒有穿衣服。

受害女在晚上9點獨自離開飯店，並在掙扎了4天後報警。目前法醫已為女子進行體檢，而警方也到相關飯店去收集證據和錄口供。警方表示，他們已逮捕了涉嫌犯案的3名嫌犯，並正對3人展開審訊。

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