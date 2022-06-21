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缺錢買毒竟對自行車道護欄下手　麻警逮獲欄杆大盜

▲62歲馮姓嫌犯偷走嘉南大圳自行車道官田段、柳營段的欄杆圍籬，影響遊客安全，台南市警方循線逮人，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲62歲馮姓嫌犯偷走嘉南大圳自行車道官田段、柳營段的欄杆圍籬，影響遊客安全，台南市警方循線逮人，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有毒品前科62歲馮姓男子，偷竊嘉南大圳自行車道官田段、柳營段的欄杆圍籬，影響遊客安全，市長黃偉哲指示迅速偵辦並加強防護措施，市警局長方仰寧召開專案會議，責由麻豆警分局會同新營分局與市刑大等單位積極偵辦，專案小組20日前往馮嫌位在官田住處逮人，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲62歲馮姓嫌犯偷走嘉南大圳自行車道官田段、柳營段的欄杆圍籬，影響遊客安全，台南市警方循線逮人，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，2021年10月假釋出監的馮姓男子，平日無正當工作及經濟收入，又吸食海洛因與安非他命等毒品，為籌措買毒費用，利用地緣之便，竟鋌而走險將偷竊目標鎖定日前剛完工的嘉南大圳自行車道沿線鍍鋅鋼材欄杆圍籬，經清查損失金額高達12萬8千元，但馮嫌賣給舊貨回收商，竟只賤賣4千餘元。

▲62歲馮姓嫌犯偷走嘉南大圳自行車道官田段、柳營段的欄杆圍籬，影響遊客安全，台南市警方循線逮人，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組經查訪數間資源回收場，發現遭竊的欄杆就在1處回收區內，20日蒐證集齊全後，前往馮男家中執行搜索，現場查扣毒品施用工具及行竊犯案工具等相關贓證物，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。

▲62歲馮姓嫌犯偷走嘉南大圳自行車道官田段、柳營段的欄杆圍籬，影響遊客安全，台南市警方循線逮人，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，竊取嘉南大圳自行車道護欄，可能造成自行車騎士、遊客摔落邊坡、跌入大圳等嚴重後果，市長黃偉哲為維護市民及遊客安全，在第一時間下令全力偵辦，並盡速完全修復以維民眾安全。

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