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小黃南迴公路撞護欄交通中斷　警民徒手搬車感人畫面曝光

▲枋寮警分局草埔派出所警員余俊賢會同民眾徒手搬動車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局草埔派出所警員余俊賢會同民眾徒手搬動車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

張姓駕駛駕計程車從台東返回屏東途中，經過台9線南迴公路南下道路拓寬路段時，不慎擦撞護欄，車子反彈停在路中央，造成南北交通中斷，枋寮警方獲報趕往處理，由於逢上班時段，通知吊車前來處理，緩不濟急，靈機一動，會同民眾共10多位合力挪動車輛，經半小時排除，讓用路人目擊很感動。

▲枋寮警分局草埔派出所警員余俊賢會同民眾徒手搬動車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局草埔派出所警員余俊賢會同民眾徒手搬動車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局草埔派出所警員余俊賢日前備勤勤務時，於早上6分30分接獲民眾報案，於台九線439.8公里南下道路拓寬工程施工管制路段處，有一部計程車不慎擦撞護欄，造成南北車道無法通行，警方立即前往查看。

經詢問張姓駕駛，因載客人至台東返回路程未注意到前方路況，不慎擦撞路中央的紐澤西護欄，造成車子「刁車」在施工路段，警方發現如要通知吊車到場恐要一段時間，且遇上班時間車輛恐會嚴重堵塞，靈機一動與路旁民眾幫忙協助。

「123、123…」，經警民合作，徒手慢慢將該車輛搬運至路旁，在半小時內順利排除，後續再由草埔車禍處裡小隊接續處理。

枋寮分局長黃政龍肯定草埔所同仁靈機應變的處事能力，並呼籲民眾如欲前往山區道路時，務必注意道路狀況、車前動態，避免造成事故發生。

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