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北捷新制！6/20起自行車、大型寵物22時後可搭乘　上下車站點曝光

▲北捷新增平日晚上10時至營運結束，旅客可攜自行車及大型寵物車搭乘。（圖／北捷提供）

▲北捷新增平日晚上10時至營運結束，旅客可攜自行車及大型寵物車搭乘。（圖／北捷提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北捷運公司宣布，自6月20日起，新增平日晚上10時至營運結束，旅客可攜自行車及大型寵物車搭乘；至於假日仍維持全天開放，開放車站也未調整。

北捷17日表示，目前自行車及大型寵物車平日可上捷運的時間為早上10至下午4時；自20日開始，另增加開放平日晚上10時至營運結束時段。也就是說，未來自行車及大型寵物車可搭車時段為假日全天、平日早上10至下午4時、22時至營運結束。

北捷提醒，旅客攜帶自行車及大型寵物車乘車僅可停放第一節及最後一節車廂，並請多多留意自身及他人安全。

開放自行車上捷運的站點，北捷指出，除文湖線及環狀線各車站、淡水站、中山站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放以外，其他83個車站均開放。進站時須至車站詢問處購買「攜帶自行車單程票」，依服務人員引導經由公務門進出付費區。

此外，旅客如將自行車摺疊或拆卸完成並妥善包裝後（包裝後最長邊不得超過165公分，且長、寬、高總和不得超過220公分），即可比照一般行李乘車，不受開放時段及車站限制。

大型寵物車部分，北捷說，除文湖線及環狀線各車站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放以外，其他86個車站均開放大型寵物車（本體尺寸長、寬、高總和介於176公分至210公分）上捷運。進站時須至車站詢問處購買「攜帶寵物車單程票」，依服務人員引導經由公務門進出付費區。

北捷也說，至於中、小型寵物車（本體尺寸長、寬、高總和175公分以下）於平、假日營運時段進出車站，則比照一般行李辦理，不限時段、車站、閘門進出，不限停放車廂，不須另行購票。

▲▼北捷新增平日晚上10時至營運結束，旅客可攜自行車及大型寵物車搭乘。（圖／北捷提供）

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