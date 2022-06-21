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真人版靜香！長髮女友「1天洗6次澡」連頭都洗　過來人嘆：很崩潰

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲女友一天洗6次澡。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日到來，最討厭身體黏踢踢，一天最洗好多次澡，不過這名網友卻指出，每次問女友在幹嘛，10次回答有7次都是「剛洗好澡」「準備去洗澡」，所以他都稱女友是「靜香」，同居之後才發現女友洗澡的頻率超誇張，一天竟然會洗6次澡，而且是連頭一起洗。貼文一出，掀起網友們討論。

原PO在Dcard上發文，同居以前就知道女友很愛洗澡，同居之後才發現原來比想像中的還要誇張，「她洗澡的原則是，上床前洗、一起床洗、出門前洗、一回家洗」。他列出女友一天洗澡的時間，早上起床後洗一次，出門前洗一次，買午餐回家後洗一次，傍晚出門看電影前洗一次，看完電影回家洗一次，晚上睡覺前再洗一次，「女友是長髮，都是洗全澡，連頭洗，有時候甚至還會刷牙」。

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他表示，雖然女友洗澡+吹頭髮30分鐘就可以完成，也不用化妝，不會影響到出門的時間，他也懷疑女友有強迫症，「我還是有跟她說可以不用一直洗澡，或是練習只洗手腳慢慢習慣，她也有試，但她就會很難受，一直說覺得自己很髒，後來我也想說算了，我只是覺得這樣不會活得很累嗎？」

▲不影響生活。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲網友認為不影響生活的話其實沒關係。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

貼文一出，掀起網友討論，「感覺有一點強迫症，但不影響生活和心情的話也ok吧」、「她可能在期待哪一天洗到一半大雄突然跑出來吧」、「我男朋友也是，所以我也給他取了一個綽號叫靜香，話說我男友跟我出門逛街到一半，沒事都要找廁所洗手」、「好的方向想，不會帶細菌，疫情防疫滿分」、「雖然感覺有點強迫症，但自己舒服就好，愛洗澡總比不洗澡好」。

也有網友號好奇問「洗這麼多次皮膚不會乾嗎？」釣出一名有強迫症的網友回應，「強迫症來回答一下，會，我是洗手病，洗到手一天到晚脫皮裂開蠻痛的，但沒辦法就還是會想洗手，不洗的話會焦慮到炸」。

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