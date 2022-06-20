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午後3區防雷雨！颱風季將登場　擾動發展機率提高時間曝

（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

颱風季將登場！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，下周起菲律賓東方海面有熱帶擾動的機率逐漸提高。對此，中央氣象局預報員陳伊秀指出，美軍模式有模擬出「一顆」，但還要再觀察。

氣象局今天（20日）凌晨對金門縣發布「濃霧特報」，今日馬祖及金門地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

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陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周二清晨至上午南部有零星降雨，但量質不多，午後各地山區、大台北和東北部有雷陣雨；另外，今台東要留意焚風。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周二轉吹偏南風到東南風，迎風面東南部偶爾零星降雨；周三到周日，各地天氣比較穩定，東南部有零星降雨，午後雷陣雨則偏重在山區。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，下周起菲律賓東方海面有熱帶擾動的機率逐漸提高，美國（GFS）、加拿大（CMC）模式亦有類似模擬，需持續觀察。

對此，陳伊秀表示，最新資料顯示，美軍大約在周六左右，「有做了一顆」，沿著高壓邊緣，一路向西過來，稍留意並持續觀察，至於歐洲模式則沒類似模擬。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，下周起菲律賓東方海面有熱帶擾動的機率逐漸提高。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

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