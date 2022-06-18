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新北海洋教育向下扎根　福連畢業生潛水放流九孔鮑幼苗

▲新北海洋教育向下扎根　福連畢業生潛水放流九孔鮑幼苗。（圖／新北市農業局提供）

▲新北福連國小畢業生潛水放流九孔鮑幼苗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

呼應今年聯合國世界海洋日主題《振興：海洋的集體行動》，新北市政府漁業處昨（17日）上午與福連國小、國立臺灣海洋大學、在地海洋保育團體「臺灣山海天使環境保育協會」，在卯澳灣進行花枝及九孔放流，用實際行動愛護海洋、守護新北漁業資源。

漁業處表示，特別選在福連國小畢業典禮當天，除了有「橫渡卯澳灣」活動外，泳渡後在老師及在地海洋保育團體「臺灣山海天使環境保育協會」志工們的帶領下，一起將新北市漁業處海洋資源復育園區辛苦復育的九孔鮑與花枝幼苗，送回牠們的故鄉「貢寮卯澳灣」。

▲新北海洋教育向下扎根　福連畢業生潛水放流九孔鮑幼苗。（圖／新北市農業局提供）

▲福連國小畢業典禮活動重頭戲，畢業生挑戰泳渡1200公尺卯澳灣。

新北市政府與國立臺灣海洋大學養殖系徐德華助理教授帶領的「雙花計畫」團隊，在3月開始在復育園區繁殖池搭建花枝產房，利用五腳磚、空心磚和水管建構適當的孔隙大小，非常適合花枝爸媽交配、增加花枝媽媽產卵意願，進而增加產卵數量。花枝寶寶經過3～4個月的飼育及照料，體長到2.5公分左右，也做好要回到卯澳灣經過復育放流，能增加花枝與九孔的資源量。

貢寮區福連國小校長梁均紘表示，很高興能和新北市漁業處合作進行九孔、花枝放流活動。在福連國小師生、當地居民的心中，卯澳灣與其有著共同的生活連結，學生家長們也多從事漁業活動，因此學校也將海洋教育、實際親手放流等教育方針融入課程，將海洋教育向下扎根。

▲新北海洋教育向下扎根　福連畢業生潛水放流九孔鮑幼苗。（圖／新北市農業局提供）

梁均紘說，建立小朋友們飲水思源的觀念，福連國小畢業生泳渡卯澳灣時進行放流，並下潛到海底領取「勇士狀」，象徵完成挑戰後，由海洋為學童頒發畢業證書。透過泳渡卯澳灣及放流活動，從小內化海洋保育的觀念，讓學生記得取之於海洋，也要回饋於海洋，為了海洋資源增添心力。

漁業處長張麗珍表示，卯澳灣是九孔的故鄉，魚苗及幼苗的孵育繁殖基地、更有多種珊瑚在卯澳灣內生長，卯澳灣非常適合放流的魚介貝類幼苗棲息。這次漁業處與福連國小合作畢業生放流，九孔鮑幼苗，將海洋資源復育園區培育的九孔鮑與花枝幼苗放流回家，恢復海洋蓬勃的基礎生產力和增裕海洋生態系。

▲新北海洋教育向下扎根　福連畢業生潛水放流九孔鮑幼苗。（圖／新北市農業局提供）

▲▼放流花枝苗，宣示保育、復育海洋用心。

▲新北海洋教育向下扎根　福連畢業生潛水放流九孔鮑幼苗。（圖／新北市農業局提供）

▼卯澳灣礁岩環境藻類豐富，相當適合九孔鮑幼苗生存。

▲新北海洋教育向下扎根　福連畢業生潛水放流九孔鮑幼苗。（圖／新北市農業局提供）

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