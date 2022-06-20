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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉和然批有心人士操作恩恩事件　「了解真相不能踩別人往上走」

▲▼新北市長侯友宜、副市長劉和然召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

▲新北市長副市長劉和然。（圖／新北市府提供）

記者林銘翰／新北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，新北市副市長劉和然20日表示，這段時間因為選舉的到來，很多有心人士為了創造自己的聲量、為了自己的政治動機，刻意讓事情變得更複雜，但是了解真相不是要犧牲其他人，更不能踩在別人的身上往上走。

新北市政府下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，劉和然在記者會結束之前表示，這段時間恩恩父親的議題，引起很多人的討論，尤其是有很多意見的流通，都已經讓整個焦點模糊，新北市政府希望回到恩恩父親要的初衷，就是了解事情的真相跟全貌。

劉和然強調，新北市政府的態度一直非常務實，現在不管政論節目公布多少錄音檔，這些錄音黨都已經提供給檢調單位，就是希望給公正的司法單位釐清事實真相，而這也是恩恩父親想要知道的全貌。

劉和然批評，每當聽到有人說新北市政府為了掩蓋事實，所以才交給司法單位，「我一直不曉得這個邏輯是怎麼說」，新北市政府就是因為負責，才希望交流公正的司法單位來做釐清調查，讓問題回歸到本質。

劉和然提及，這段時間因為選舉的到來，很多有心人士為了創造自己的聲量、為了自己的政治動機，「我想無可厚非，你想要有舞台、想要有展現」，最重要的還是釐清事情的真相，如果外人加入的出發點是好的，或許可以幫助釐清事實，但是如果另有目的，可能會讓事情弄得更加複雜。

劉和然認為，了解真相不是要犧牲其他人，更不能踩在別人的身上往上走，公務機關有自己的規範，新北市政府身為公務機關，對於恩恩父親想要知道的資訊，市府都會盡全力提供，如果後續還有需要，都可以再安排後面的聆聽，甚至希望送到新竹給他聽。

劉和然強調，新北市政府很想讓事情的真相被釐清，所以才會交給司法機關，「所以我一直不懂，為什麼我們是為了淹蓋事實才交給司法，這樣的言論會被談出來」，新北市政府想要讓事情回到本質，回到恩恩父親追求真相的初衷，還有當時最希望的目的。

劉和然表示，現在防疫還沒結束，這兩年多來不是只有基層的防疫人員辛苦，全國民眾也都很辛苦，「這段時間有很多民眾因為疫情而離開，我們都很不捨，每一個事件該怎麼處理，還是讓公正的第三者釐清」。

劉和然也呼籲，民眾如果是出於好心、熱心的關心，「我們都非常謝謝你對議題的關心」，但是如果是為了政治動機，「拜託你不要」，因為政治工作者要有一定的氣度跟作為，這些都是全民所期待的。

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