盼求一子承香火！92歲翁凍精超過15年　成國內最年長凍精者

▲醫師說明，所謂凍精是將取出的精子冰存在零下196度的液態氮中。（圖／茂盛醫院提供）

記者白珈陽／台中報導

一名喪偶多年的92歲老翁，一心盼望有子繼承香火，15年前到以生殖醫學知名的台中茂盛醫院轉存凍精，希望續絃後再生試管寶寶，雖至今尚未達成心願，但老翁仍每年都會在保存期限快到之前，親自致電醫院繳納手續費。茂盛醫院推估，老翁應是國內凍精冰存最久、同時也是年紀最長的凍精者。

茂盛醫院生殖中心黃俊嘉主任指出，該名在南部務農的92歲老翁，妻子因病去世，在她生前2人生了5個女兒，卻沒有兒子，老翁對此耿耿於懷，到當地醫學中心做冷凍精子，後來他輾轉得知台中茂盛醫院以試管技術聞名，決定再將凍精轉存於此。

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黃俊嘉表示，老翁這管精子在茂盛醫院冷凍的時間已超過15年，而老翁在他院的冷凍年數已不可考，且當初他在凍精的醫院並沒有做精子的檢驗，無法得知其精子品質為何。黃俊嘉說明，所謂凍精，是將取出的精子冰存在零下196度的液態氮中，目前冷凍精子的技術已非常成熟，解凍之後的復甦率超過70%。

▲單一精蟲顯微注射技術。（圖／茂盛醫院提供）

黃俊嘉說，很多人以為，男性可以活到老、生到老，但其實高齡男性的精子多為空炮彈！另外，若年輕男性生活作息不正常、時常外食、工作壓力過大、身處高溫或汙染環境，加上不好的生活習慣，都會損壞精子的質與量。

黃說，根據日本生殖醫學會指出，精子品質在35歲開始下滑，年紀愈大，精子愈易出現DNA斷裂、突變和染色體異常的情形。而且，35歲以上男性的生產率變低；45歲以上男性的自然流產率是25歲以下男性的2倍！另在《英國醫學期刊（British Medical Journal）》發表的一篇論文指出，35歲以上的父親導致不健康胎兒的機率上升，超過50歲的父親，其新生兒風險更高；同時，男性在35歲後，每年的精子DNA都會出現新突變。

至於保存多年的精子是否還能堪用？茂盛醫院執行長李俊逸表示，舉2002年的英國為例，有32歲的婦女使用罹患癌症的先生在21年前預存的精子而生下試管寶寶；另在2015年的澳大利亞，也有女性用了先生23年前的冷凍精子也順利產子。不過，上述2例皆為因疾病而提早凍精，這些男性在年輕時所取出的精子相較於年長男性，其品質及數量都勝出許多。

▲茂盛醫院執行長李俊逸。（圖／茂盛醫院提供）

李俊逸指出，在國內，近20年前有位超過70歲的老翁與小30歲的太太做了6次試管，終於產下雙胞胎。這顯示高齡男性在人工生殖技術的協助下，仍有機會產下自己的血脈，只不過，治療過程中的太太會非常辛苦！建議有計劃生育的夫婦要儘早結婚，把握35歲之前的黃金生育期才能事半功倍，而不是等到老了才尋求試管治療，不但花費高、療程辛苦，而且成功率隨年紀下降。

李俊逸說，雖年齡是生育的關鍵因素，但若因疾病或有重大因素無法在35歲前結婚生育，男女皆可透過凍精或凍卵，將年輕時的生殖細胞預先凍存，留待之後接受試管療程，仍有很高的機率可生下自己的孩子。



