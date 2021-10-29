不吃澱粉急瘦身恐不孕　過瘦女性、運動員、演藝人員是高危險群

▲▼不吃澱粉急瘦身反而造成不孕，呂昀珊（上）、游姿寧（下）醫師建議每天都要適度吃澱粉。（圖／茂盛醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

愛美女性為了凹凸有緻的身材，經常不吃澱粉（碳水化合物）導致荷爾蒙失調，反而造成不孕，台中茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊建議每天攝取的食物中至少要有50%的澱粉，BMI最好維持在18.5以上；不孕科醫師游姿寧也說，不排卵就會引發不孕，愛美的年輕女性、運動選手、模特兒、演藝人員都屬難「孕」高危險群，減重過頭導致不孕，得不償失！

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呂昀珊指出，時下民眾流行採取低醣的減重方式，的確能產生速效，但不建議做到「極低醣飲食」，如果不吃澱粉，或吃得太少，身體所需熱量不足，體內荷爾蒙分泌就會失常，月經週期混亂，就不容易受孕，呂認為，麵包、蛋糕、零食、餅乾等，都是不優的食品，五穀根莖類才是優質的熱量來源，例如飯、糙米、麵，都是很好的碳水化合物，只要是「原形」食物都對人體是好的。

游姿寧表示，在不吃澱粉來控制體重的族群中，除了想瘦的年輕女性外，還有運動選手，以及想要保持苗條身形的模特兒、演藝人員，但熱量攝取不足就難以應付身體臟器所需，也無法維持荷爾蒙的正常分泌，減重過頭、體重過輕，都會讓卵巢停止排卵、導致不孕。

除了減重過頭會不孕之外，過胖也會造成不孕，同樣是因為體內的荷爾蒙失調所致，游姿寧建議先進行半年減重計劃，再回頭治療不孕，游就曾診治過患有多囊性卵巢且過重的婦女，在減重達10%之後，病患即自然排卵且成功受孕；但若是年紀大、超過40歲的婦女就沒有時間再慢慢減重，只好繼續進行不孕的治療，但其過程可說困難重重；至於，減重半年以上卻沒有效果的婦女來說，不孕療程也同樣艱辛。