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竹市社篩站轉型社區醫療站　判讀、看診、給藥三合一服務

▲林智堅今（26）日視察新竹市社區醫療站看診動線。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅今（26）日視察新竹市社區醫療站看診動線。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應新政策上路，新竹市社區篩檢站（武陵路25巷側）配合轉型為「三合一」社區醫療站，由醫療機構進駐，提供快篩陽民眾判讀、看診、給藥一條龍服務。新竹市長林智堅宣布，新竹市社區醫療站即日啟動，不分年齡與族群，民眾需持快篩陽試劑、健保卡前往看診，採零接觸問診，經醫師判定確診後，依症狀評估給藥，服務時間為周一至周六上午9時至12時。

林智堅今（26）日視察新竹市社區醫療站看診動線，宣布兩大措施，第一、為減輕醫院急門診壓力、PCR採檢站人力負擔，即日起全面實施「快篩陽性經醫師確認即確診」；若與醫師無法達成共識，則安排PCR採檢。

第二，新竹市篩檢站即日起轉型為社區醫療站，感謝新竹市醫師公會邱國華理事長、安慎診所鄭集鴻院長及各大診所協助，現場共開設3間看診窗口，提供判讀、看診、給藥一站式服務，有效分流輕症患者，讓第一線醫護能夠全力照顧中重症患者。

他說，防疫工作持續2年多，上半場在中央與地方攜手之下成績亮眼，今年4月起疫情迅速攀升，市府配合中央指引轉換隊形，感謝5大醫院及基層診所在艱困時刻給予支持，如今防疫工作進入最關鍵時刻，政府已做好萬全準備，呼籲市民配合各項指引，並做好防疫措施，守護自己與家人的健康。

衛生局指出，民眾前往社區醫療站，務必攜帶快篩陽試劑，須密封包裝且寫上姓名、日期，連同出示健保卡進行掛號，現場抽號碼牌叫號看診，經醫師判定確診後，依症狀評估給藥，另針對65歲以上長輩，或患慢性病、高風險因子族群，經診斷符合用藥條件者，開立口服抗病毒藥物。

衛生局說明，除社區醫療站外，竹市共52家醫療院所（https://reurl.cc/KbdgN9）也提供快篩陽性門診，建議民眾多利用視訊方式完成判讀、看診、開藥，再請家人或親友協助領藥，看診前須事先預約看診時段。

衛生局提醒，快篩陽性民眾出門務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或由家人親友接送，如有疑問請洽新竹市居家關懷中心03-5320900諮詢。

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