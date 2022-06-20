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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：金廈大橋讓小三通更有效率　「蔡英文的徒子徒孫」怎麼會反對？

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前主張興建「金廈大橋」，引發許多綠營人士批評，甚至質疑為解放軍開路。面對金廈大橋爭議，柯文哲20日強調，金廈大橋只是讓過去的小三通變得更有效率，而小三通是時任陸委會主委蔡英文推行的，無法理解民進黨徒子徒孫怎麼會反對。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜20日下午同台，討論2025雙北世界壯年運動會相關事宜，並且於會後一同接受媒體聯訪。針對日前提出「金廈大橋」說法，柯文哲回應，如果講實務上面，其實金門有多個問題要解決，包括產業、社會經營成本和交通醫療等問題。

▲▼柯文哲、侯友宜一同出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲表示，現在台電一年要補貼金門發電成本約20億元，成本相當高，而從廈門接電到金門的話，一度電可以差到15元，所以純粹經濟上面合作，包括水、電、瓦斯和石油與交通等，兩邊可以討論怎麼合作，讓整個社會營運成本比較低，且金門在疫情過後常住人口下降，「純粹從經濟上考量，當然做個金廈大橋對金門是好的。」

柯文哲提及，現在很多人拿政治議題討論，但「你們都忘記了，當初小三通是誰做了？是當今的總統蔡英文當陸委會（主委）時做的。」講穿了金廈大橋只是讓目前的小三通運作更有效率，「我一直無法理解，那些民進黨的徒子徒孫，怎麼會反對他們總統當年訂的這個，且還是她引以為傲的政策。」

最後，柯文哲也強調，有外界說是方便解放軍進攻，「怎麼不說是方便我們國軍反攻大陸？奇怪，這麼沒有志氣！」而柯文哲講完後，一旁的侯友宜突然笑了起來，柯文哲也轉頭向侯友宜微笑。

▼柯文哲出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議。（圖／記者李毓康攝）

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