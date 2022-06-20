桃園藍綠白三腳督民調曝　林智堅揭「辭市長遷戶籍」時間點

▲桃園市長參選人，左起國民黨張善政、民進黨林智堅、民眾黨賴香伶。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨18日選舉對策委員會上拍板徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，中執會22日將通過提名，桃園藍綠白三腳督各方人選確定，根據最新民調，國民黨的張善政支持度為34%，林智堅以29%落後僅5個百分點，而民眾黨的賴香伶則以8%墊底。

林智堅近期才拋出竹竹併議題引發關注，如今卻要選桃園市長，引來部分人士質疑落跑、空降，對此，他20日受訪時表示，不管他在哪一個位置，都會持續支持並推動大新竹合併升格，也反擊修法的工作是在立法院，當初受到在野黨阻撓，議程才無法順利進行。

有關未來競選時程安排，林智堅透露，目前他人因確診居家隔離中，等到隔離結束就會進行新竹市政工作交接，並提出辭呈，遷戶籍至桃園市。

根據《TVBS》民調，張善政支持度為34%，領先林智堅的29%，雙方差距只有5個百分點，賴香伶則為8%，另外28%沒有表示意見。

另外，交叉分析顯示，20-29歲年輕選民對張善政及林智堅支持度相當，分別為29%及30%，但30-39歲及40-49歲支持林智堅的比例則略高於張善政；而在50歲以上，張善政則明顯領先林智堅。

該份民調調查時間為111年6月9至16日晚間18：30至22：00進行，共接觸1,262位20歲以上桃園市民，其中拒訪為256位，拒訪率為20.3%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。