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朱立倫、馬英九「九二共識」不同調　林俊憲：30年沒一點長進

▲馬英九、朱立倫。（圖／本刊資料照／編輯室合成）

▲前總統馬英九、國民黨主席朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席朱立倫日前訪美時，提及九二共識時稱「這是沒有共識的共識」，但遭前總統馬英九反駁，當時由他自己督導，1992年台灣與中國大陸就口頭達成共識，「共識是一定有的」。對此，民進黨立委林俊憲諷刺，連黨內兩個人都沒共識，怎麼可能成為兩岸十幾億人之間的共識？現在探尋30年前的往事沒有任何意義，倒是馬、朱激辯如何幫九二共識辦「告別式」，「那我們也不打擾他們了」。

林俊憲表示，「活在2022還在想1992，30年了一點長進都沒有」，原本幾乎要消失在台灣政壇的九二共識，因為馬英九和朱立倫吵架又浮上新聞，一個人說有、一個人說沒有，連黨內兩個人自己都沒有共識，又怎麼可能成為兩岸十幾億人之間的共識？

林俊憲指出，九二共識的內涵已經被習近平說破，原本的模糊空間再也無法維持下去，兩岸若要維持交流往來，勢必得找出一個適合當今時代氛圍的論述，況且當年辜汪會談時台灣尚未民主化，閉門會議談出來的東西放到當今也不可能被接受，再去探尋30年前的往事已無任何現實意義。

林俊憲表示，2022年了，台灣人民已經逐漸形成共識，兩岸是鄰居，無法避免交流，但要在主權尊嚴和互不隸屬的認識下進行，台灣人已經出牌，就看對岸要如何回應，倒是馬、朱這兩人，還在激辯如何幫九二共識辦個體面的「告別式」，那我們也不打擾他們了。

林俊憲直指，30年可以帶來很多改變，台灣邁向2022年，民主越來越深化，國際也有目共睹。他說，對岸也經過了30年，卻感覺更像在倒車，回到1962年毛澤東發起一場場政治運動的時代，一來一往，比起兩岸最接近和解的1992年，現在彷彿有著60年的差距，方向相反、越走越遠了。

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