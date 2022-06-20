確診沒胃口！突愛上「寶藏級水果」妹子狂嗑：人間極品　一票驚呆

▲原PO愛上榴槤。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

這波本土疫情已有300多萬人確診，不少人都會在網路分享自己的症狀。就有網友發文表示，她確診之後，有段時間完全沒胃口，什麼都不想吃，但是近來卻意外發現自己愛上榴槤的味道了。而貼文底下還有網友分享，她確診之後，發現男友的內褲竟有茉莉花香味，懷疑自己嗅覺出問題。

這名女網友在Dcard上，以「確診後，意外發現神級食物」為題發文，提到她以前一餐可以吃5、6片披薩和炸雞，但自從確診，她就沒有胃口，什麼都不想吃。

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話鋒一轉，原PO突然說自己前陣子訂了榴槤，以前她並不喜歡也不會主動去吃，但那天到貨後，鼻塞的她頓時覺得榴槤味很香，而且吃了一小塊更覺得那是人間極品。因此她也不禁直呼，想不到自己會因為確診愛上榴槤，真是太棒了！

貼文曝光後，榴槤派網友紛紛回應，「恭喜你加入榴槤愛好者陣容」、「冰冰涼涼的更讚喔」、「榴槤本來就是個非常美味的食物」、「丟冷凍100分」、「恭喜你吃到寶藏食物，冷藏後也不賴喔」、「為了確定自己有沒有喪失味覺，我幾乎每晚都吃榴槤哈哈哈」；但也有網友不解表示，「慘了，這個壞掉了」、「我是覺得很香但很難吃」。

此外，還有一則留言意外引發熱議，該網友回應，「我之前都覺得男友的內褲很臭，確診後居然覺得他的內褲聞起來有茉莉花香味。結論：沒錯，我味覺（應為嗅覺）喪失了」。不少網友看到後則是紛紛直呼，「味覺是平常都在吃臭內褲的意思」、「你是咀嚼你男友的內褲嗎」、「聞男友內褲喝綠茶，茉莉花茶」。

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