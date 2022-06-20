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社會 社會焦點 保障人權

14歲少女獻身被分手！撂19歲黑幫乾哥討20萬...她痛毆舊愛不手軟

記者黃宥寧／台北報導

14歲張姓少女不滿與14歲周姓男友，發生性行為後分手，因此向周追討20萬「分手費」，更向王姓「乾哥哥」哭訴。有幫派背景的王男為幫乾妹出口氣，密謀找蔡姓男子等人助陣討債，並將周擄到擎天崗，逼喝大量桶裝水、持鋁棒猛毆。士林地檢署偵結，將王姓乾哥、蔡姓、李姓男子，依妨害自由等罪起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法，建請法院加重其刑。

起訴指出，聲稱是天道盟成員的王姓乾哥（19歲）認為周姓少年允諾賠償乾妹20萬卻食言，在今年4月17日駕駛車輛到萬華區與丁姓少年及乾妹等商議將周男抓到陽明山，同時王男也通知26歲蔡男（綽號：小少）數10人等，並用「Zenly」定位發現周男在內湖金龍路一段，立刻拿走他手機恫嚇「要嘛你自己上車，要嘛就是我解決掉你」將人強押上擎天崗，強逼他喝下大量桶裝水、噴辣椒水凌遲、痛毆。

▲台北市陽明山擎天崗17日驚傳擄人案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲自稱天道盟的王姓乾哥找上2名成年及10名未成年一起逞凶鬥狠。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

李嫌、張姓少女等先抵達擎天崗，並預備好桶裝水，要求周喝下，但周無法喝完竟被在氣溫10幾度下，脫光衣服，接著拿水淋全身，張女不顧昔日情分，與其他人以手指虎、辣椒水等虐待，導致周男頭部外傷、頭暈、腦震盪、四肢多處挫傷紅腫等傷。

檢警調查，王男與蔡男提供危險物品供毆打，另19歲李男則是涉犯駕駛另輛車，車上載有4名未成年男女，一起加入這場鬥毆，依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定，建請法院加重其刑；至於10名未成年則移請少年法庭審理。

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