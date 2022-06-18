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社會 社會焦點 保障人權

開保時捷搶銀行被羈押4個月　搶匪搬高齡老母拼交保...法官不准

▲搶匪開黑色保時捷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲葉姓男子開黑色保時捷搶銀行被捕。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄彰化銀行博愛分行今年2月11日發生搶案，男子葉崑輝（51歲）開著保時捷Boxster敞篷跑車停下後，持槍衝進銀行內行搶，並威脅行員將現鈔裝滿布袋，警方獲報後抵達當場逮捕葉男，葉男被捕後遭雄檢依強盜罪嫌起訴並羈押至今，葉男最近搬出86歲的高齡老母，希望可以多陪她，向法院聲請停止羈押，但法院不准。

這起銀行搶案發生在2月11日中午12時25分，葉崑輝開著黑色保時捷敞篷跑車到彰銀博愛分行外，隨即持槍進入銀行，喝令行員把錢裝滿，而且子彈上膛，旁邊行員機警啟動警報器，警察一分鐘內趕抵現場。

▲高雄市一名男子開保時捷到銀行搶劫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲葉姓搶匪被當場制伏。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方到場也立刻拔槍喝斥蔡男跪地投降，現場一度僵持，所幸有行員從櫃檯內丟出辦公椅砸中歹徒，員警趁隙噴辣椒水將他逮捕送辦，所幸並未造成人員傷亡。

最讓人矚目的是，葉男竟開著自己名下的保時捷到場搶劫，根據警方調查，這輛保時捷boxter目前中古價格是在70萬左右，是葉男在2015年購入，7年前的價格大約300萬左右，當時他購買這台車時，表示是要購買給老婆，而他的老婆是從事美容行業。

▲高雄男子持槍搶銀行，被逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彰化銀行博愛分行今年2月11日發生搶案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢、警調查，葉崑輝因積欠高利貸，且向彰銀申請企業紓困貸款遭刁難，因此從今年1月份就開始計畫搶銀行，他觀察發現，每天中午銀行的人較少，所以才選在中午犯案。

葉男在偵訊時坦承犯案，並供稱犯案的槍枝是2011年時，在旗山一名男子抵債給他的，事後警方送鑑定，槍枝並非制式手槍，但仍具有殺傷力，檢方認為葉男持槍搶銀行對社會治安影響重大，依強盜罪將他提起公訴，並建請法院從重量刑。

葉男最近羈押期屆滿，他向法院聲請停止羈押，他表示，母親已經86歲，且身體不好，希望有機會可以陪伴她，但法院審酌葉男所犯是之罪是持有槍彈、攜帶兇器強盜未遂、殺人未遂、妨害公務，嚴重危害社會治安，若交保不足以確保審判、執行程序順利進行，因此仍裁定延長羈押，駁回他的聲請。

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