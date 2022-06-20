　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前議員男模級獨子當鴨！日接4組女客成紅牌　「師父」證實

前議員楊實秋之子楊澤祖，與大馬歌手丘沁偉發生糾紛，而楊曾從事色情按摩的黑歷史也再次被掀開。（圖／翻攝畫面）

▲前議員楊實秋之子楊澤祖，與大馬歌手丘沁偉發生糾紛，而楊曾從事色情按摩的黑歷史也再次被掀開。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

前台北市議員楊實秋之子楊澤祖，日前才因為與大馬歌手丘沁偉合作架設網站發生糾紛，雙方隔空交火、互揭對方黑歷史，就在2人鬧得沸沸揚揚時，楊澤祖從事色情按摩傳聞也甚囂塵上，但楊男矢口否認，謠言一直未被證實，本刊找到曾經教導楊澤祖如何取悅女性技巧的「師父」，一窺議員兒下海秘辛。

2019年2月，楊澤祖以假名「周OO」，到蕭男經營的情色按摩工作室應徵，在面試過程中，楊男表示自己想要學技術，並聲稱急需要賺錢，而蕭男見楊男談吐誠懇、求職慾望強烈，因此不疑有他，讓他簽了合約書後，便要他來工作室學習，同時也負責服務女客人。

據了解，隨著女權意識抬頭，排解性需求不再是男性的專利，專為女性開設的情慾按摩工作室如雨後春筍，讓始終飄著醉人粉味的情色產業，如今多了不少陽剛氣息，而2019年2月的某天，「JAY SPA」蕭姓老闆的官網上，收到了一封特別的面試者私訊。

「楊澤祖長得很帥，不管是身材、身高、長相都在標準之上，但就是穿得有點破爛，當時我也不知道他就是議員兒子。」蕭姓老闆和本刊談起對楊澤祖的第一印象，至今仍記憶猶新。

本刊調查，楊澤祖的父親楊實秋曾以國民黨黨籍擔任過5屆議員，連任議員失敗後轉型名嘴，常上節目針貶時事，而他篤信基督教，還曾參加過護家盟的反同遊行，以及提倡「守約、守分、守貞、守成」理念的家庭義走日，楊澤祖身為他的獨子，家庭觀念似與議員父親南轅北轍。

「他一開始是滿認真的，一天大概可以接3、4個客人，但女客對他的評價滿兩極的，有的人很喜歡，有的覺得他臉很臭。」蕭男表示，楊澤祖長相帥氣、身材壯碩，身高更高達184公分、體重93公斤，憑著健身練出的好身材、體力而大受女客歡迎，還有客人對他念念不忘，一進去就成為店內「紅牌」

但隨著工作時間一久，楊男的缺點逐漸表露無疑，蕭男透露，楊男會挑選客人，如果女客不是自己喜歡的類型，他在服務過程中便會面露不悅、服務怠慢，也因此曾遭到女客投訴，「有的女客人說，楊澤祖在做愛的過程中，臉臭得感覺像欠了他幾百萬！」

JAY SPA的蕭姓老闆控訴，楊澤祖當初以假身分到工作室應徵，被開除後還回來偷東西。（圖／趙世勳攝）

▲JAY SPA的蕭姓老闆控訴，楊澤祖當初以假身分到工作室應徵，被開除後還回來偷東西。（圖／CTWANT提供）

而隨著楊男待得越久，挑女客的程度就越來越嚴重，同時還有女客向蕭男投訴，自己的錢包內的現金會不見，加上楊男、蕭男在工作上時常為了雞毛蒜皮的事發生摩擦，在同年的5月，蕭男將楊男開除，豈料卻引發後來的糾紛。

楊男離開工作室後，帶走同事在外自立門戶，還返回蕭男工作室偷竊，甚至向警方檢舉「恩師」，種種行徑都讓蕭男氣憤不已，所幸最終法律主持公道，楊澤祖的犯行罪證確鑿，最終被台北地方法院依竊盜罪判刑3個月定讞，也還給備受欺負的蕭男公道。

針對諸多指控，本刊致電向楊澤組求證，他表示，自己確實在蕭男的工作室上過班，對於拿假身分應徵一事，他則說，許多男師傅都會用假名，自己並不是唯一一個，這個假身分證是一個將軍的兒子所有的身分證，蕭男當初也知道，事後卻提告讓他覺得相當莫名其妙。

至於遭蕭男控訴在網路上抹黑他，楊澤祖則說自己說的都是事實，對於蕭男還控告潛入工作室內偷竊，楊男表示，當初工作室有協議，外出工作時，一定要用店內的按摩油，自己本來就可以回去拿，而針對蕭男所述，自己偷走戒指、現金，楊男則表示是蕭男捏造的。

楊澤祖被指遭蕭姓老闆開除後，帶著認識的同事自立門戶，開設按摩工作室。（圖／讀者提供）

▲楊澤祖被指遭蕭姓老闆開除後，帶著認識的同事自立門戶，開設按摩工作室。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀
議員兒色按秘辛2／楊澤祖脫序行徑起底　偷拍17歲女友還留言造謠
台積電大外宣1／一石三鳥之計　穩股東、駁外資、喊話美國補助
有妳真好1／等依依下工吃好料　納豆開車載女友回愛巢

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
外洩恩恩案橫向錄音檔　新北消防人員自首！原因曝光
直擊！等依依下工吃好料　「納豆親自開車」載女友回愛巢
前議員男模級獨子當鴨！日接4組女客成紅牌　「師父」證實
無敵星星也難逃！專家：BA.4、BA.5一定會大舉入侵　最快
故宮國寶押運人索予明逝世　享嵩壽102歲
「小林同學」林昀儒橫掃中國向鵬　奪WTT挑戰賽男單冠軍！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾偷拍17歲女友！前議員男模級獨子當鴨　黑歷史起底

外洩恩恩案橫向錄音檔　新北消防人員自首！原因曝光

前議員男模級獨子當鴨！日接4組女客成紅牌　「師父」證實

逃逸女移工變抖音網紅「囂張炫富揪打黑工」　2年海撈500萬

快訊／彰化基督教醫院凌晨火警　「冷氣戶外機起火」濃煙竄天

醉男自殘逼女友「斷開前任」　24歲清大畢業女奪刀自捅3刀亡

彰化「皮包骨3兄弟」善心商人捐1年自助餐　前縣長卓伯源出健保費

未讓行人遭開單　他辯沒紅綠燈「高雄警察缺業績！」警曝畫面打臉

5大1小沙洲烤肉戲水　石岡壩不定期放水…「石階消失」傻眼了

彰化白線斜停被開單！車主怒PO文遭警打臉…然後拖吊車就來了

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

買房貸款年限短、利率高　10年師傅：做工難成家

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

曾偷拍17歲女友！前議員男模級獨子當鴨　黑歷史起底

外洩恩恩案橫向錄音檔　新北消防人員自首！原因曝光

前議員男模級獨子當鴨！日接4組女客成紅牌　「師父」證實

逃逸女移工變抖音網紅「囂張炫富揪打黑工」　2年海撈500萬

快訊／彰化基督教醫院凌晨火警　「冷氣戶外機起火」濃煙竄天

醉男自殘逼女友「斷開前任」　24歲清大畢業女奪刀自捅3刀亡

彰化「皮包骨3兄弟」善心商人捐1年自助餐　前縣長卓伯源出健保費

未讓行人遭開單　他辯沒紅綠燈「高雄警察缺業績！」警曝畫面打臉

5大1小沙洲烤肉戲水　石岡壩不定期放水…「石階消失」傻眼了

彰化白線斜停被開單！車主怒PO文遭警打臉…然後拖吊車就來了

營養師教「改善易胖體質」5大關鍵！身體慢性發炎別忽略

曾偷拍17歲女友！前議員男模級獨子當鴨　黑歷史起底

采鈺今起公開申購、油價漲0.1元　財經HOT 5一次看

今挑戰3萬例新低點　沈政男：BA.2、BA.4、BA.5可能同時流行

譚德塞被爆私下透露　COVID-19病毒最可能從武漢實驗室外洩

上周五長榮與陽明股價拉平　法人認為合理價差應是10-20元

外洩恩恩案橫向錄音檔　新北消防人員自首！原因曝光

勇士老闆回應「花錢買冠軍」轟荒謬　8人來自選秀該減免豪華稅？

前議員男模級獨子當鴨！日接4組女客成紅牌　「師父」證實

藍正龍夜市放風4小時…鹹酥雞吃到早餐店！　撐傘護花送女生回家

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

社會熱門新聞

彰基醫院濃煙竄天　冷氣戶外機起火

花蓮女公務員咖啡店亂尿！店員聞騷味傻眼

醉男吃醋自殘逼女友　24歲女奪刀自捅3刀亡

新竹男全身血被丟包急診　搶救無效死亡

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

前議員「男模級獨子」當鴨　日接4組女客成紅牌

善心商人捐「彰化皮包骨3兄弟」1年自助餐

「爽灌威士忌」後大吐　下秒噎死　

貨車司機輾斃騎士肇逃18公里　一句話讓人拳頭硬了

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

他遭開單嗆高雄警察缺業績！警曝畫面打臉

即／台3線三灣路段16歲騎士過彎撞對向車不治

講師不甩協議照嘿咻人妻　代價200萬

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

更多熱門

相關新聞

直擊！納豆開車載依依回愛巢

直擊！納豆開車載依依回愛巢

藝人納豆今年1月中身體不適，好在女友依依第一時間發覺他的異狀，送醫確認納豆罹患出血性中風，經過4個月療程終於康復出院，雖然目前納豆演藝事業持續停擺，日前有消息指他七月將復出主持，但事實上該節目是他生病前就已預錄完成，並非「復出」之作；日前他在社群網站喊話觀眾「等我回去」，看得出重返職場心切。時報周刊CTWANT也在6月15日晚間直擊納豆與依依一同在餐廳用餐，還能駕車載依依返家，狀態看似與常人無異，相信要在螢幕前看到納豆，真的指日可待！

姊妹愛上同一人！她親手將姊姊推進河裡

姊妹愛上同一人！她親手將姊姊推進河裡

岳母出頭期房子共有　婆婆怒討1間

岳母出頭期房子共有　婆婆怒討1間

她2年前花百萬買凶殺表弟　詐保3000萬恐怖手法曝

她2年前花百萬買凶殺表弟　詐保3000萬恐怖手法曝

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

關鍵字：

周刊王楊實秋楊澤祖丘沁偉

讀者迴響

熱門新聞

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

王心凌揭20年「不露右臉」真相！

唐玲胃癌末期今曝好消息！醫師也欣喜

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

那些年「以為是外國人」5台灣明星

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

周杰倫新專輯「超狂創作過程」曝光！　網一看錄音地點全傻眼：太神啦

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

快訊／林昀儒擊敗中國向鵬　奪WTT挑戰賽冠軍

好市多冷凍石斑價格驚人　內行曝便宜撇步

8分鐘連2震　凌晨最大規模3.6、震度3級

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面