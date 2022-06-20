姊妹相親愛上同一人！她崩潰「把姊姊推進河裡」：這是我初戀

▲中國大陸日前發生一件堪比八點檔的三角戀。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

愛情有時真的沒有道理。中國大陸一對親姊妹因為愛上同一個男人而反目成仇，妹妹更一度把姊姊推入河中，沒想到姊姊被救起並聽聞妹妹的「苦衷」後，不只原諒了對方，甚至還祝福妹妹與男子交往順利。堪比言情小說的事件發展一曝光，立刻掀起大陸網友熱議。

綜合陸媒報導，這對分別33歲與31歲的姊妹，在爸媽的安排下已經分別相親了6次與3次，卻都沒有遇到適合的對象，姊姊也因為被父母不斷催婚而對相親感到厭煩，怎知爸媽竟又私自替她安排好一場相親。不想害父母違約，又不願好好相親的她，決定帶妹妹一起赴約，並讓妹妹製造藉口提早離席，結束麻煩的相親。

▲姊姊被救起時滿身汙泥。（圖／翻攝自微博）

沒想到，姊姊一見到前來相親的男子就發現對方是「對的人」，並暗自決定要繼續相親，怎知妹妹還沒等她發出「中斷訊號」，就用怨懟的口氣表達自己要先回家，生怕妹妹無禮行為會害了相親的她，立刻抓住對方的手想留下對方，結果卻被妹妹狠甩與大聲斥責，之後還將她推到河裡。

雖然河水不深，姊姊身上也只沾上一些汙泥，但妹妹救起對方後發覺不能再隱瞞，於是向姊姊透露「妳的相親對象是我的初戀情人」，表示對方當時因搬家單方面提出分手，多年來也都沒與她連絡，才會氣到遷怒姊姊。男子也坦承，自己提出這場相親「是要見妹妹」，可是被媒人搞錯找上了姊姊。姊姊雖然身體又濕又髒，內心也因失戀受傷，但還是大方祝福妹妹與對方重修舊好。

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