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曾偷拍17歲女友！前議員男模級獨子當鴨　黑歷史起底

蕭姓老闆出示店門口的監視器畫面，指控楊澤祖帶著2名工作室師傅闖空門行竊。（圖／讀者提供）

▲蕭姓老闆出示店門口的監視器畫面，指控楊澤祖帶著2名工作室師傅闖空門行竊。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

前議員楊實秋之子楊澤祖遭蕭姓男子控訴曾到色情按摩店當鴨，他過去黑歷史更是十分「精彩」，不但曾在2018年偷拍與17歲女友滾床單的影片，還和大馬歌手丘沁偉因為合作架設色情網站發生糾紛，雙方互揭瘡疤，還為此對簿公堂，而上月的竊盜案判決，又讓楊澤祖躍上媒體版面。

「他帶著他工作室的2名師傅，到我的工作室裡面偷金戒指、按摩油、現金。」蕭男一提到楊澤祖就氣憤不已。本刊調查，楊男在2019年2月到5月間，在蕭男的情色按摩工作室任職，最後2人因為理念不合，蕭男將楊男開除，豈料卻引爆後續糾紛。

楊澤祖和工作室的蕭姓老闆決裂後，常在網路社群發文抹黑蕭男。（圖／讀者提供）

▲楊澤祖和工作室的蕭姓老闆決裂後，常在網路社群發文抹黑蕭男。（圖／CTWANT提供）

「他偷了東西後被我告，之後就一直以私訊罵我，甚至還在社群軟體上散佈關於我工作室不實的謠言。」據了解，楊男離職之後，由於知道工作室的備份鑰匙藏在社區內的信箱內，在2019年5月，他帶著2名工作室的師傅，來到蕭男的工作室，偷去放在桌上的金戒指、現金、按摩油，甚至還將按摩油潑灑在工作室地上洩憤。

蕭男發現後，到警局對楊男提告，最後楊男在今年6月份，被台北地院判處3月有期徒刑定讞，得以易科罰金，而楊男疑似懷恨在心，在網路社群dcard上匿名發文，指稱蕭男有性病等訊息中傷，而對此蕭男也對楊男提告，該案正在法院審理當中。

楊澤祖脫序行徑還不只這樁，去年間，楊男因為和大馬歌手丘沁偉因為架設網站問題發生糾紛，他在丘男住處發放傳單，指控丘男有吸食毒品前科，甚至公布丘男地址、姓名等個資，丘男也在網路上反擊，指控楊男欠錢不還、賣淫為樂等，雙方因此對簿公堂，如今還在審理中。

而除了丘沁偉一案，楊男還在2018年，和當時年僅17歲的女友在發生性關係時，用手機錄下2人的性愛影片、女方裸照，而在2020年，女友滿20歲時，擔心楊男會將影片、照片散佈，因此向警方報案，這件事才曝光。

由於楊男偷拍行為，是在女方未滿18歲時期，楊澤祖被依《兒童及少年性剝削防制條例》，拍攝少年為性交及猥褻行為之照片、影片罪嫌起訴，最後法院認為，楊男已和女方以18萬元和解，並且當時楊男才19歲，正處於對性好奇階段，而惡性並不重大，因此最後輕判4個月徒刑、緩刑2年。

楊澤祖身為前議員、名嘴之子卻不學好，不但非法從事情色按摩業，還曾經拍下與17歲女友性愛過程。（圖／翻攝畫面）

▲楊澤祖身為前議員、名嘴之子卻不學好，不但非法從事情色按摩業，還曾經拍下與17歲女友性愛過程。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，楊澤祖是父母40歲才生下的「老來子」，他生為家中獨生子，自幼便被父母和祖父母捧在手掌心上，而楊澤祖患有注意力缺陷過動症，楊實秋對他的教育煞費苦心，還多次在節目上講到哽咽，他卻不愛惜羽毛、屢屢出包，最頭痛的恐怕是心碎的家人。

針對諸多指控，本刊致電向楊澤組求證，他表示，自己確實在蕭男的工作室上過班，對於拿假身分應徵一事，他則說，許多男師傅都會用假名，自己並不是唯一一個，這個假身分證是一個將軍的兒子所有的身分證，蕭男當初也知道，事後卻提告讓他覺得相當莫名其妙。

至於遭蕭男控訴在網路上抹黑他，楊澤祖則說自己說的都是事實，對於蕭男還控告潛入工作室內偷竊，楊男表示，當初工作室有協議，外出工作時，一定要用店內的按摩油，自己本來就可以回去拿，而針對蕭男所述，自己偷走戒指、現金，楊男則表示是蕭男捏造的。

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