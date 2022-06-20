貪財菲傭「提名牌包」帶8旬婦領錢　行員出招保住阿嬤2700萬積蓄

▲馬來西亞80多歲阿嬤坐輪椅，被外傭推去銀行，差點被騙走約合2700萬台幣的養老金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

馬來西亞一名83歲阿嬤17日被一對男女外傭推著輪椅，來到一家銀行，打算一次領出帳戶中的所有存款。當天女性菲傭手上還提著名牌包，現場2名銀行職員直覺有異，試圖與阿嬤對話，卻遭到外傭百般阻撓，於是直接報警，最終成功替阿嬤保住了400萬令吉（約新台幣2700萬元）的積蓄。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，雪蘭莪州「靈市」（八打靈再也）一名銀行職員在臉書發勸世文，要大家小心別遭人詐財，因為這名行員上班時就遇到一名83歲華裔老婦險些被看護騙走台幣2700萬元的案例。

文中指出，一名印度男子和一名年約45歲、手上拿著名牌包的菲律賓女傭，於17日下午1時用輪椅推著老婦來到銀行，想要關閉戶頭並領出全數400萬馬幣（約新台幣2700萬元）的存款。這對男女聲稱是由律師委托的財產管理人，但2名銀行職員立刻起疑，多次追問老婦本人是否有提款意願，卻被外傭阻止用粵語交談，要他們只能用英文提問。

據悉，這名老婦人目前住在養老院，生活起居皆由外傭照料。她的丈夫和兄弟姐妹都已離世，兒子有精神疾患，和親戚也不常往來。銀行職員感受到這對男女外傭不讓他們接近老婦，於是直接報警，警方一問之下才發現，原來老婦人根本沒有委託兩人關閉戶頭和提款。

不過，這一對男女仍持續辯解，稱大筆提款是為了要繳納老婦的醫藥費，但他們卻拿不出任何證據證明，被銀行職員拒絕提款後，才終於離開。不過，行員發布的文章中並未交代這對外傭是否遭到警方逮捕，也無法得知其他後續情況。

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