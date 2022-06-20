泰國美女教師遭吃醋男「勒斃棄屍池塘」　車子還被開去典當

▲泰國發生女教師遭勒斃後，棄屍在池塘的情殺案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

泰國一位美女教師失蹤多日後，被發現遭到勒斃棄屍在池塘中，警方循線調查後，鎖定一名擔任軍職的男性友人，偵訊後坦承是因為吃醋將她殺害。

綜合泰國媒體報導，女教師瓦尼達（Wanida Omthet）今年40歲，自 5 月 26 日晚上以來，她和她的皮卡車就再也沒有出現過，於是親屬向警方提報失蹤。

警方循線調查，鎖定一名叫做素林（Surin Pramnoi）的38歲軍職男性，經過偵訊後也坦承因為吃醋，與瓦達尼發生爭吵，一氣之下將她勒斃。

#NSTregion Police said Sgt Maj 1st Class Surin Pramnoi, of Kaeng Krachan special warfare camp, admitted to strangling Wanida Omthet, who was a teacher at a non-formal education school in Kaeng Krachan district.https://t.co/jkqy1PWAWR — New Straits Times (@NST_Online) June 14, 2022

素林後來不知道怎麼處理遺體，就把瓦尼達的遺體棄屍在自家池塘中，並且壓上磚頭、鋼板、1米長的鐵軌等重物，避免浮起。

但法醫驗屍後還發現，瓦達尼的胸部、腹部、背部都有刀傷。因此案情還有疑點有待釐清。

警方後來在另一個人的家中，找到瓦尼達的車，該名屋主表示，是素林把這部車拿來典當。

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