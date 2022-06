泰國美女教師遭吃醋男「勒斃棄屍池塘」　車子還被開去典當

▲泰國發生女教師遭勒斃後,棄屍在池塘的情殺案。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者林彥臣/綜合報導

泰國一位美女教師失蹤多日後,被發現遭到勒斃棄屍在池塘中,警方循線調查後,鎖定一名擔任軍職的男性友人,偵訊後坦承是因為吃醋將她殺害。

綜合泰國媒體報導,女教師瓦尼達(Wanida Omthet)今年40歲,自 5 月 26 日晚上以來,她和她的皮卡車就再也沒有出現過,於是親屬向警方提報失蹤。

警方循線調查,鎖定一名叫做素林(Surin Pramnoi)的38歲軍職男性,經過偵訊後也坦承因為吃醋,與瓦達尼發生爭吵,一氣之下將她勒斃。

