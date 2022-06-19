宜蘭伯朗大道附近隨機割頸！2人遭劃傷1人住院　警追恐怖機車大叔

▲宜蘭驚傳隨機割脖案，網PO說父親在路邊，脖子遭割傷10幾公分。（圖／擷取自《PTT》）

記者游芳男／宜蘭報導

恐佈！宜蘭伯朗大道附近的蘇澳鎮與冬山鄉交界處驚傳隨機傷人案，18日晚，一男騎士持刀，相隔10分鐘內，於龍德工業區附近及國5高架橋底下的側車道，對2路人隨機割脖子，其中1人脖子十幾公分傷口，手術後住院。警方調閱監視器以車牌追人，目前已鎖定一名50幾歲男子涉嫌重大並追緝中。

網在PTT貼文說：「今天（指16日）晚上9點半左右，我爸爸在外面馬路上被一個機車騎士拿利器劃傷脖子，整整10幾公分長的傷口，還好我們即時發現趕緊送醫，不然真的不知道後果怎樣，目前手術完也暫無大礙。

到醫院急診時才發現，同時間還有另外一個人也在附近騎車時被傷到脖子，因為不知道犯人是哪裡人，也不確定是不是只在冬山或蘇澳附近出沒，奉勸大家近期晚上出門要多加注意安全，希望不要再有受害者出現，警察趕緊抓到犯人。」

據了解，這兩起隨機割脖傷人的地點是位於蘇澳鎮與冬山鄉交界的龍德工業區附近，及國5高架橋底下的側車道，兩案相隔僅10分鐘，前者受傷是66歲男性，傷勢較嚴重，脖子10幾公分的傷口手術縫合後住院；後面傷者是騎機車男子，遭凶嫌從後方劃傷後頸，傷勢較輕微包紮後，他自行報案做筆錄。

目前，警方透過車牌查出一名50幾歲男子涉嫌重大，下追緝中。

網熱議：「好恐怖、太扯了」、「割脖子是隨機殺人吧 不確定故意殺人 警察可以直接開槍」、「太可怕了吧 有報警了嗎」、「這要算殺人未遂了」…