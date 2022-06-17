非法輸入尼古丁煙油販售　市值500萬煙油、分裝機被抄

▲▼檢警查扣市值500萬元以上煙油、分裝機等物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地檢署日前獲報有業者，自大陸非法輸入桶裝尼古丁電子煙油，在宜、花兩地，以實體店或Line群組等管道販售牟利，檢警15日會同宜、花衛生單位搜索6處，查扣市值超過500萬元的5公斤裝電子煙油逾40桶、分裝機具等。檢方16日訊畢，涉嫌違反《藥事法》的9人中，有4人以6至12萬元不等交保，餘請回候傳。

宜蘭地檢署表示，近年政府大力宣導抽菸危害，致力建構無菸環境，電子煙成為時下貌似新穎的抽菸方式。有業者明知含「尼古丁（Nicotine）」成分之煙油、煙彈，屬《藥事法》第22條所稱之禁藥，用於人體足以影響生理機能及身體結構，未經中央衛生主管機關核准不得輸入及販售，仍自中國大陸非法輸入桶裝尼古丁電子煙油，在宜蘭、花蓮地區分裝、封膜、貼標後，以實體商店或透過 Line群組等方式對外販售牟利。

獲報後，檢警15日，會同衛福部食品藥物管理署、宜蘭及花蓮衛生局等單位，持搜索票，同步在宜、花等6處所進行搜索，查扣 5 公斤裝電子煙油逾40桶、30毫升至60毫升分裝成品上千瓶及分量機、鎖瓶器、標籤機等分裝設備機具等。

檢察官並傳訊黃姓、鄭姓業者及加盟店負責人、店員等9人到案，於16日晚間偵訊完畢，認被告等人均涉嫌《藥事法》第82條第1項輸入禁藥及同法83條第1項販賣禁藥等，犯罪嫌疑重大，然尚無羈押之必要，諭知被告黃姓、鄭姓業者及加盟店負責人等4人以新台幣6至12萬元交保，其餘人請回候傳。