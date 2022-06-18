公立幼兒園契約進用教保員甄選　台東縣承辦全國命題試務工作

▲台東縣公立幼兒園契約進用教保員甄選初試於18日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣公立幼兒園契約進用教保員甄選初試於18日登場，將開缺3名，共21人報考，預計於21日公告複試名單，台東縣政府教育處表示，今年公立幼兒園契約進用教保員甄選全國命題試務工作，由台東縣政府教育處承辦，3天的入闈工作於今日上午11時出闈，在疫情當下謝謝辛苦入闈的工作同仁，甄選相關資訊考生可至台東縣政府教育處網站(https://www.boe.ttct.edu.tw/)及台東縣政府教育處教師甄選公告服務網(http://teacher.boe.ttct.edu.tw/)查詢。



台東縣政府教育處表示，教保服務工作需具備正向的人格特質以及教保專業知能，教保員的付出對幼生的成長是很重要的。此外，教育處對於甄選強調「公平性、專業性」，唯有應考人付出比別人更多的努力及心力，做好萬全準備，展現自身的教保服務專業及熱忱，才是甄選過程中最重要的事情。



教育處指出，公立幼兒園契約進用教保員甄選全國共11個縣市(含台東)同組策略聯盟，輪流承辦命題業務，今年由台東出題，提供聯盟其他縣市辦理筆試，因應疫情考場仍加強防疫措施，今年甄選初試，包括進場時需在入口處量測體溫、繳交健康聲明切結書、應考人及工作人員需全程戴口罩、考試當日不開放陪考及落實試場清消等，以維護應考人及工作人員權益，今天試場秩序一切良好。