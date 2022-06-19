「女兒遭綁」贖金70萬...電話不准掛！桃園男求助警方保住積蓄

▲林姓男子向警方報案其女兒遭綁架。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

60歲林姓男子遭詐騙集團「假綁票真詐騙」，誆稱其女兒被押，需要匯300萬元對方才會放人，經警方耐心向民眾解釋，並連繫到其女兒在學校上課，林男才恍然大悟遭詐騙，成功保住民眾的辛苦積蓄。

▲員警告知這是「假綁票真詐騙」的詐騙手法。（圖／八德警分局提供）

桃園市八德分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員李宗儒17日值班時，一位林姓男子人前來報案說女兒遭歹徒挾持，要林男匯300萬元去贖回女兒，而且在電話中也聽到女兒聲音要匯錢救他，林男在家向歹徒說沒那麼多錢，跟歹徒討價還價到70萬後，林男才答應去匯款，期間歹徒警告他電話不能掛掉，不然就要對其女兒不利。

▲經連絡其女兒果然在學校上課。（圖／八德警分局提供）

林男藉著要去匯款時將手機放在機車置物箱，隨即騎機車到派出所請求協助。員警一聽就知道這是詐騙集團常用的「假綁票真詐騙」的詐騙手法，請林男用手機聯繫女兒，但歹徒警告他不能把電話掛斷也不能報警否則就要對他女兒不利，所以不敢將手機拿出來，在警方極力勸說這是假綁票真詐騙的，林男才去機車置物箱拿出手機，確實歹徒電話還沒掛斷，警方請林男先電話掛斷，再連繫其女兒，果然一撥打女兒就接電話聲稱在學校上課並確認無事，林男才驚覺真的是詐騙，成功防阻其遭詐騙。