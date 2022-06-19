　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「女兒遭綁」贖金70萬...電話不准掛！桃園男求助警方保住積蓄

▲林姓男子向警方報案女兒遭綁架。（圖／八德警分局提供）

▲林姓男子向警方報案其女兒遭綁架。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

60歲林姓男子遭詐騙集團「假綁票真詐騙」，誆稱其女兒被押，需要匯300萬元對方才會放人，經警方耐心向民眾解釋，並連繫到其女兒在學校上課，林男才恍然大悟遭詐騙，成功保住民眾的辛苦積蓄。

▲員警告知這是「假綁票真詐騙」的詐騙手法。（圖／八德警分局提供）

▲員警告知這是「假綁票真詐騙」的詐騙手法。（圖／八德警分局提供）

桃園市八德分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員李宗儒17日值班時，一位林姓男子人前來報案說女兒遭歹徒挾持，要林男匯300萬元去贖回女兒，而且在電話中也聽到女兒聲音要匯錢救他，林男在家向歹徒說沒那麼多錢，跟歹徒討價還價到70萬後，林男才答應去匯款，期間歹徒警告他電話不能掛掉，不然就要對其女兒不利。

▲經連絡其女兒果然在學校上課。（圖／八德警分局提供）

▲經連絡其女兒果然在學校上課。（圖／八德警分局提供）

林男藉著要去匯款時將手機放在機車置物箱，隨即騎機車到派出所請求協助。員警一聽就知道這是詐騙集團常用的「假綁票真詐騙」的詐騙手法，請林男用手機聯繫女兒，但歹徒警告他不能把電話掛斷也不能報警否則就要對他女兒不利，所以不敢將手機拿出來，在警方極力勸說這是假綁票真詐騙的，林男才去機車置物箱拿出手機，確實歹徒電話還沒掛斷，警方請林男先電話掛斷，再連繫其女兒，果然一撥打女兒就接電話聲稱在學校上課並確認無事，林男才驚覺真的是詐騙，成功防阻其遭詐騙。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手
陸生淚謝台灣恩情　「我一定回來看妳」逼哭13萬人
8死輪胎行花束排到隔壁　卡片內容超淚崩
Netflix影集驚傳死亡車禍！　2演員當場慘死
被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母　也是千萬富豪
Ella生日還要工作「Selina、田馥甄突現身」　當場感動
重機騎士逆撞機車1死1重傷　他等紅燈嚇到「抖一下」
林襄泡湯「浴衣滑落」影片瘋傳！　網嗨喊：看到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男報警稱想不開...竟將巡邏車撞進水溝！蛇行撞電桿引擎冒白煙

疑開槍畫面曝！朱九繼子挺友遭撞破頭命危　現場傳槍響場面秒失控

天雨路滑！基隆男登山跌河床摔斷腿　12警義消入山4小時搶救

8死輪胎行大門花束排到隔壁　「下輩子再找個好人家」超催淚

高雄白車衝分隔島撞倒路燈　駕駛狂喝5小時醉到斷片

獨爬馬崙山遇大雷雨　男迷路險「斷糧失聯」急求援

驚悚影片曝！重機騎士逆撞機車1死1重傷　他等紅燈嚇到「抖一下」

「女兒遭綁」贖金70萬...電話不准掛！桃園男求助警方保住積蓄

她2年前花百萬買凶殺表弟　詐保3000萬恐怖手法曝

恩恩爸：侯友宜痛哭流淚代宣布「兒子去當天使了」　當下我很震撼

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

硬要邀請巨大哆啦A夢進家門　臘腸賣力拖：別這麼客氣嘛～

泰巨蟒對貓「死亡纏繞」　工人驚險救援助牠脫困

男報警稱想不開...竟將巡邏車撞進水溝！蛇行撞電桿引擎冒白煙

疑開槍畫面曝！朱九繼子挺友遭撞破頭命危　現場傳槍響場面秒失控

天雨路滑！基隆男登山跌河床摔斷腿　12警義消入山4小時搶救

8死輪胎行大門花束排到隔壁　「下輩子再找個好人家」超催淚

高雄白車衝分隔島撞倒路燈　駕駛狂喝5小時醉到斷片

獨爬馬崙山遇大雷雨　男迷路險「斷糧失聯」急求援

驚悚影片曝！重機騎士逆撞機車1死1重傷　他等紅燈嚇到「抖一下」

「女兒遭綁」贖金70萬...電話不准掛！桃園男求助警方保住積蓄

她2年前花百萬買凶殺表弟　詐保3000萬恐怖手法曝

恩恩爸：侯友宜痛哭流淚代宣布「兒子去當天使了」　當下我很震撼

柯文哲主建興建金廈大橋　許智傑批萬萬不可：引狼入室的道路

男報警稱想不開...竟將巡邏車撞進水溝！蛇行撞電桿引擎冒白煙

俄傳損失5萬兵力「傘兵大量傷亡」　普丁開除空降部隊指揮官

美股標普創疫情以來最大周跌幅　美銀給了3個關鍵買點

嬰幼兒BNT、莫德納該打哪款？疫苗效力高嗎？　4大重點QA一次看

每天上班「自慰」半小時！女導演實施超狂福利1年　讚嘆成效驚人

台積電股東數破137萬人創新高　小股民選「這一天」搶進買零股

康崔拉斯兄弟捕手同場　首打席擁抱感動一幕差點落淚

室友猛堆垃圾「宿舍果蠅狂飛」　男大生怕爆：他曾丟在別人床上

河南村鎮銀行非法吸金！防取錢苦主「被紅碼」　股東公司多人被捕

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

社會熱門新聞

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

獨／女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」原因曝

才報警就起火　專家：逃生機會只有3秒鐘

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

新車買來就開了1000多公里還修不好

恩恩爸首次聽到關鍵音檔　揭新北市府3瑕疵

即／通緝犯法院門口脫逃　警追緝中

少年殺人未遂遭通緝　戴著手銬衝下車逃脫

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

談判撞人　大尾鱸鰻演員「朱九」兒子被撞破頭　

重機騎士逆撞1死1重傷　驚悚影片曝

一夜8至親葬火海…倖存父捧牌位現身靈堂

更多熱門

相關新聞

豐原破28件詐騙案　「阻詐一姐」馬尾女警救回100萬

豐原破28件詐騙案　「阻詐一姐」馬尾女警救回100萬

全台詐騙案層出不窮，盡管警方一再宣導和偵破，詐騙集團毫無鬆手之意，台中市豐原警分局今年至今成功阻詐28件、金額760多萬元，有員警5月份阻詐150萬，也有員警原本因為車禍意志消沉，阻詐55萬後，重振從警熱情；更有女警阻詐3件、合計100萬元，綁著馬尾的美麗身影令人為之風靡，被封為「阻詐一姐」。

婦接假姪子電話借錢　騙錢不成匪徒還嗆警

婦接假姪子電話借錢　騙錢不成匪徒還嗆警

陌生人加Line　她險被詐77萬8

陌生人加Line　她險被詐77萬8

桃園阿嬤險遭假孫詐騙　警及時阻詐

桃園阿嬤險遭假孫詐騙　警及時阻詐

北港名貴鴿主接勒贖電話　警拘2「偷鴿」賊

北港名貴鴿主接勒贖電話　警拘2「偷鴿」賊

關鍵字：

假綁票真詐騙贖金查證阻詐

讀者迴響

熱門新聞

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

余皓然校花女兒挨酸「學校有錢就能進」！回應超高EQ

愛吃冰…月經來痛爆？兩派網友戰翻　婦科醫「6個字解答」

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面