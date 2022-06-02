「阿嬤那不是你孫子啦」　假孫借錢周轉...桃園警及時阻詐

▲王姓婦人遭假姪孫詐騙到銀行滙款。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園70多歲王姓婦人接到假姪孫電話，指做生意需要資金周轉，要向王婦借五萬元，因聲音很像且姓名也對，王婦不疑有他，遂至銀行要轉帳5萬元到對方所提供的帳戶，行員發覺有異通報警方，員警到場解說「阿嬤那不是你孫子啦」，此為詐騙集團常用之假親友借貸詐騙伎倆，經王婦與真正姪孫聯繫發覺真的遭詐騙，成功攔阻詐騙。

▲▼員警耐心勸說並要王婦打電話求證，確認遭詐騙後停止滙款。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員李卉蓁、林煥傑31日13時許擔服巡邏勤務，接獲派案轄內介壽路一段台新銀行行員報案稱有疑似遭詐騙案件，隨即趕往現場處理，據了解該名王姓老婦人稱其姪女的兒子突然以LINE與其聯絡，王婦不疑有他便與該男子其加入好友談話，假冒姪孫的男子稱因要投資急需週轉金，本來要向王婦借款新台幣15萬元，但王姓婦人稱身邊只有5萬元能借他，假冒孫子就說先借5萬並提供帳號給她，王婦愛孫心切便急欲至銀行匯款。

員警了解狀況後，勸說王姓婦人「阿嬤那不是你孫子啦」，並請撥打姪女電話求證，同時嘗試聯繫真正姪孫，但是孫子一直聯繫不上，經過一段時間的聯繫，姪女終於聯絡上其兒子並確認無借貸一事，王姓婦人驚覺真的是詐騙；員警便立即告知王婦此為典型的「猜猜我是誰，假冒親友借錢」之詐騙手法，林婦始恍然大悟並取消匯款，成功防阻其遭詐騙，保住王婦辛苦存下的老本。