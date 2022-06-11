豐原警今年破詐騙案救回700萬　「阻詐一姐」馬尾女警搶回百萬

▲▼豐原警方今年已成功阻詐28件、金額逾760萬元，其中女警廖婉凌就阻詐100萬元，綁著馬尾的美麗身影令人為之風靡。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台詐騙案層出不窮，盡管警方一再宣導和偵破，詐騙集團毫無鬆手之意，台中市豐原警分局今年至今成功阻詐28件、金額760多萬元，有員警5月份阻詐150萬，也有員警原本因為車禍意志消沉，阻詐55萬後，重振從警熱情；更有女警阻詐3件、合計100萬元，綁著馬尾的美麗身影令人為之風靡，被封為「阻詐一姐」。

豐原警方昨天一天與郵局行員聯合勸說，成功阻詐3件、金額39萬9300元，全是因為愛情；第1件，有男子到豐原郵局匯款29萬9300元，表示在網路上認識在伊拉克擔任美軍女子，女軍官說退休後要到台灣生活，希望男子先代收相關證件等包裹。

第2件是，女子到社口郵局要匯款5萬元，表示在網路上認識一名男子，如果匯款到聯合國，對方就能順利來台；第3件，男子到南陽郵局要匯款5萬元，表示在網路上認識一名女子，要匯給對方生活費。

警員朱國禎今年5月11日阻詐了150萬元假投資後，到現在還開心得不得了；警員劉承宗原本因為車禍受傷情緒低落，但6月8日連續阻詐2件、共55萬元後，讓他重拾從警熱情，再度積極投入工作。

女警廖婉凌5月30日一張苦口婆心、綁著馬尾勸阻婦人匯款40萬的美麗身影，到現在還令人為之風靡，6月10日她再度發揮愛心耐心阻詐了30萬元，今年已阻詐3件、金額共100萬，「阻詐一姐」封號當之無愧。

豐原警方統計，今年截至6月10日，經行員通報的阻詐案件共28件，金額760餘萬元，其中豐原派出所就阻詐25件，內容幾乎都是假交友、假投資。

豐原警分局長劉安杰已跑遍轄區金融機構，頒發25家、25人次感謝狀，感謝行員的熱心把關，才讓警方得以及時阻詐成功。