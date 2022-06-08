陌生人加LinePO好康穩賺訊息　她抱77.8萬到銀行驚動4警

▲老婦堅信未受騙，竹南警與行員花1小時極力勸阻保住積蓄。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗竹南一名老婦在使用LINE時，有不認識的人加老婦為好友，並自稱自己是某證券商的業務，慫恿老婦購買高額的股票，並將購買股票所需的新臺幣77萬8千元整，匯至指定帳戶，派出所接獲金融機構報案，派出4名員警苦勸一小時，才保住老婦積蓄。

竹南警察分局竹南派出所於111年6月6日11時許，接獲竹南鎮一家金融機構報案稱，有一位老婦疑似遭詐騙，員警到場了解，直接了當告知老婦，購買股票不可能需要匯款至個人戶頭，而這很明顯絕對是詐騙手法，惟老婦仍堅信「好友」不會欺騙她，員警們與行員秉持耐心輪番勸說，行員還拿出竹南警察分局先前提供的「看完再匯款」反詐宣導單加以解說，花了將近1個小時，老婦方打消匯款領念頭，成功保住養老積蓄，沒讓詐騙集團得逞。

竹南警察分局表示，詐騙集團會利用人性，佯稱「高獲利」、「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字吸引民眾投資，待民眾受騙上當進行大筆金額匯款後，便銷聲匿跡。呼籲投資應循合法正當管道，如遇疑似詐騙情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報警處理，提高警覺以保障自身財產。