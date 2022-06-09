婦接假姪子電話借錢周轉　老招被識破...大膽騙徒還嗆警

▲員警到郵局阻詐。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園67歲姚姓婦人接獲假姪子來電稱最近生意周轉需要5萬元，要求婦人資助，婦人不疑有他上午急急忙忙到附近郵局匯款，由於婦人要求匯入手機上金融帳號，引起行員關心詢問確認疑似詐騙，於是通報警方並向親人查證並無此事，詐騙集團詐騙不成甚至在電話中辱罵員警，姚婦才確認遇上詐騙集團。

▲員警對遭詐婦人耐心勸說並要求撥打電話求證。（圖／龜山警分局提供）

昨日上午11時許龜山分局大林派出所接獲民安郵局報案，稱一名婦人欲匯款新臺幣五萬元至手機內指定帳號，因擔心其遭詐騙，故請求警方到場協助，警員陳彥丞、陳育賢接報趕到現場，姚姓婦人表示，早上接獲姪子電話，稱因要生意周轉急需用錢，向婦人借用新臺幣五萬元，警方了解過程之後，直接告訴婦人這是詐騙集團手法，姚婦仍堅稱是姪子需要錢，要警方不要管。

▲當接到詐騙歹徒在電話中破口辱罵員警時，婦人才恍然大悟遭詐騙。（圖／龜山警分局提供）

員警一邊勸說「阿嬤妳認錯人了啦」，一邊要求姚婦撥打電話給其姪子求證，有無借款情事，就在此時詐騙集團撥打LINE語音過來，由警員陳彥丞接起並表明警察之身分，詐騙集團眼見騙局已遭戳破，便直接辱罵警方「白X不要玩了傻X」、「一群白X警察」，姚婦聽見後才恍然大悟。

大林派出所所長鄒安晴呼籲「猜猜我是誰 假冒親友詐騙」是常見的詐騙手法，近日詐騙集團會隨機加好友，再打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙；如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止被騙。