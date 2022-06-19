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30歲OL「薪水8萬」仍是月光族　一聽朋友存款秒傻了：我好糟糕

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲30歲OL月薪8萬仍0存款，聽見朋友存款驚呆，「我真的太廢了」。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard感嘆，她今年已經30歲，月薪高達8萬元，儘管賺得相當多，但她花錢也不手軟，每個月都是月光族，至今仍是0存款，直到最近與朋友聊天時，聽到薪水比她低的朋友都有50萬元存款，才驚覺自己亂花錢真的很糟糕，「我決定要洗心革面了，不然真的太廢了」。

原PO在Dcard以「薪水8萬，一個月要存多少是正常呢」為題，表示她今天已經30歲，在科技業做法務文書，扣掉勞健保等雜項後，月薪仍有8萬元，由於家人提供她一間套房，每個月扣掉管理費、車貸及給家裡生活費後，剩下約3.7萬元能自由使用。

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原PO表示，她目前每月的餐錢抓在7500元左右，汽車油錢4000元、Gogoro電池費300元及電話費（手機網路）800元，扣掉上述約1萬2600元後，還有剩下約2.4萬元能花，儘管如此她工作至今仍沒有存款，「我完全都沒有存錢，就是月光族，花的蠻開心的」。

直到最近與朋友聚餐天，聽到月薪比她低的朋友已經存了50萬元，另一位朋友是家庭主婦沒有工作，也靠著省菜錢存到30多萬私房錢，讓她十分震驚，「忽然覺得自己很糟糕，憑著一畢業運氣好，一直在高薪的工作環境，就這樣花錢，真的很不應該」。

但她開始審視金流後，發現自己沒有醫美、美甲，也不菸不酒，錢就莫名其妙花光了，「最近一直想省錢，連睡覺都一直夢到我變成乞丐，然後到處跟人家借錢」、「上班的時候也會開始打起計算機，明明法務就不用計算機，請各位達人給我點建議，我決定要洗心革面了，不然真的太廢了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「你可以一拿到薪水就把部分先存到一個不能領出來的帳戶，其餘的錢才是每月可用花費，強迫儲蓄」、「一個月八萬，一年存50萬很容易吧」、「我也是月薪8至9萬，月存4萬左右」、「月薪8萬沒存款，真的有點可惜」、「我的話，8萬大概可以存5萬吧，但每個人的花費不同啦，我就沒有房貸，車貸需要負擔」。

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