家庭主婦媽「想要就買」　父退休金4萬花成月光族網嘆：無解

▲原PO和哥哥都曾勸過媽媽改變消費習慣，但都徒勞無功。（示意圖／達志影像）

記者黃品臻／綜合報導

父母的養育之恩固然重大，但父母的「月光」習慣是會讓人很頭大的吧？有網友發文抱怨，就任多年軍職的父親現在每月都有退休金4萬元，但媽媽「花錢如流水」，每月都能花到透支，家裡有房屋貸款，父親生病也需要醫療費，讓他苦惱求助「有什麼辦法可以規範父母的花錢方式？」

一名網友在論壇mobile 01發文表示，對於父母的消費習慣真的很困擾，父親就任軍職多年，現在退休金一個月有4萬多，但負責管錢的母親每月都能把錢花到透支，因此一旦有多的開支，甚至是爺爺奶奶外公外婆的醫藥費，就得由原PO兄妹負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，母親都會把錢花在出去吃喝遊玩、亂買東西上，就是這種消費習慣讓家裡堆滿各種雜物和過期食品，很多甚至沒拆封或只用過一次就放到過期，而父親在生活上因為很依賴母親，雖然看不過去，但也只敢背地裡抱怨。

▲原PO媽媽常會購買一堆食品、物品，最後放到過期丟掉。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

此外，原PO也提到，父親現在老得很快，身體多處都開始出現毛病，「未來可能需要做假牙、植牙、做助聽器，這些都是動輒10幾萬到幾十萬的花費，更不用說父親有慢性病，醫生說不可能治癒，只能防止不惡化，一旦惡化就要動手術，手術目前健保不給付，需要100多萬」。棘手的是，原PO父親身心上都依賴母親照顧，退休金帳戶也是母親在管，但母親卻隱約地把父親當作是一種負擔。

原PO兄妹倆對於母親月光不存錢的情況都感到很頭痛，用勸的、用吵的都試過，但現狀就是無法改變，兩人去年也才幫家裡還了父親早年玩股票欠的100萬，老家房貸還有200萬左右，都是兩人在分擔，而原PO哥哥已結婚、有兩個小孩，也有自家的房貸要繳，兩人對於父母的月光現象都很無奈。

原PO強調，並不是不想奉養父母，而是面對母親這個花錢的無底洞，感到無力。貼文一出網友們也紛紛留言回覆，「有節制那種父母，那當然也會有花錢都不節制的，沒人金援他就能治好了，有人在金援永遠治不好」、「應該是沒有辦法限制，自己要多存錢」、「搬出去，然後裝死，最多每月給個10,000，父母的問題，時間會幫你解決」、「我只能說，千萬不要給現金，若要給錢，務必用匯款，留下證據」。