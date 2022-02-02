花錢買快樂！她點出年輕人瘋「精緻窮」　網嘆：存不了乾脆花光

▲精緻窮現象在年輕人身上最明顯。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者黃可昀／綜合報導

大家身邊都有整天吃香喝辣、買精品，卻總是在喊沒錢的朋友，他們很有可能就是「精緻窮」！一名女子指出，在網路偶然看到一篇文章，內容寫到現在很多年輕人都是精緻窮，身上行頭做足做滿，都用高級產品和昂貴衣裝，實際上每個月戶頭都見底。

原PO在Dcard表示，文章提到精緻窮的定義是「外表像是貴族，存摺餘額卻很落魄。」雖然財力有限，但還是想在這有限範圍內體驗最大的物質享受，像是喝咖啡堅持要一杯百元的星巴克，彩妝也要買百貨公司專櫃，「但存款總是月光光」，這種消費型態比較像是「花錢買快樂」，每個月賺多少就花多少，薪水都投入在物質享受上。

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▲網友認為精緻窮是個人消費習慣，沒對錯之分。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



網友指出，這現象在年輕人身上最明顯，很多20多歲的年輕人揹名牌包，「剛出社會的他們發現買不起房，好不容易存到頭期款，房價又漲了！那麼也沒存錢的必要，乾脆花光光」，這未必是個好現象，代表物價太貴，年輕人已經不執著存錢，而是崇尚及時行樂。

其他人留言，「為何會追求精緻的外表？還不是因為社會上人人看到一個人揹著名牌包名錶、開名車等，就會崇拜他/她賺好多好有錢等等」、「不太懂發這種文的出發點是什麼，每個人都有權利去選擇如何消費」、「出社會後其實這種人很多，見怪不怪啦」、「花錢讓自己變好看、過好的生活，總比全部放在銀行沒用好吧。」