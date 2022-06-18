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助在地企業抗疫渡難關　台東祭振興紓困36項措施

▲▼因應疫情，台東縣政府各局處提出相關振興及紓困方案計36項於主管會報中提報。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼因應疫情，台東縣政府各局處提出相關振興及紓困方案計36項於主管會報中提報。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府因應疫情衝擊，各局處提出即時紓困措施，包括稅賦減免、勞工協助等項目，並由財政及經濟發展處長章正文於縣府主管會報暨縣務會議中，統一彙整報告，總共提出紓困措施共20項以及振興措施共16項等計36項，協助在地企業同心抗疫。

縣長饒慶鈴表示，全國疫情雖持續嚴峻，但縣府需整合資源力挺產業對抗疫情難關，為使台東民眾經濟生活維持正常運作，逐步推動復甦，各局處應加緊推動各種振興方案。

財經處表示，在紓困部分，有房屋稅減徵、稅捐繳納期間延長、稅捐繳納困難可分期、娛樂稅主動減徵及申請核減、使用牌照稅免徵、公有不動產租金減租，以及台東市正氣路固定攤舖位租金減收、繁榮家園貸款專案紓困利息補貼等多項的租金稅金減徵紓困措施，並強調，在疫情期間即配合中央政策針對中低收入戶加發生活補助津貼，而縣府除了發放確診者TT守護包、弱勢團體TT惜福包之外，也加碼補助500元供弱勢民眾購買加用快篩試劑，有將近一萬兩千位民眾受惠，減輕民眾生活負擔。

▲▼因應疫情，台東縣政府各局處提出相關振興及紓困方案計36項於主管會報中提報。（圖／台東縣政府提供，下同）

在振興措施部分則有16項活動，持續舉辦多項藝文、農業、原民、觀光旅遊等系列活動。像是去年得到「ISO 20121永續性活動管理系統」認證的2022台東最美星空活動，將預計從7月開始舉辦64場次星空導覽及7場次的最美星空音樂會；每年的台東盛事「2022台灣國際熱氣球嘉年華」也將在7月2日到8月15日盛大展開。此外，縣府也一同推動觀光局國旅振興方案獎勵團體旅遊補助，搭配「台東慢慢遊」獎勵旅遊專案，來玩就贈送台東在地好物特色伴手禮或特色遊程，希望在防疫期間也帶動台東一些觀光商機，維持觀光產業經濟活絡。

另外，在去年疫情期間讓許多原住民店家受惠的「部落旅遊消費折扣部落釀玩券」，消費滿500元就贈送等值的TTPUSH金幣方案，今年也仍持續加碼推出，推廣振興部落特色店家。針對街頭藝人表演，文化處也規劃「比比街事」方案，來補助縣內的街頭藝人於台東特定地點演出。

為振興地方特色產業發展，縣府帶領業者參加「2022台北國際食品展」、以及推動「台東紅烏龍」品牌，利用縣府資源來協助推動臺東在地特色產業，與許多商業品牌洽談合作，如台東紅烏龍將與「台灣康匠」旗下品牌「天天防護口罩」聯名茶口罩、易遊網的環島列車合作等，預計於7月在松山文創園區展覽露出，共同相關振興產業經濟。
 

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