賈永婕再伸援手！捐2台救命神器HFNC　助台東馬偕救染疫幼兒

▲賈永婕美少女慈善基金會捐2台兒科救命神器。（圖／台東馬偕提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

隨著疫情起伏，小兒科醫師成為這波疫情最忙碌的一群之一。台東馬偕兒科除兼負台東小兒加護及重症醫療之責，目前也收治COVID-19中重度病患，兒科醫師奔走在救人與染疫邊緣之間，蠟燭兩頭燒。在這特殊時刻，台東馬偕感謝防疫女神賈永婕美少女慈善協會及義芳慈善基金會，在最需要的時刻及時捐出兒科重症儀器，讓台東馬偕兒科戰力倍增。

防疫女神賈永婕聽到台東兒科治療重症的醫療困境，於日前捐了2台救命神器HFNC給台東兒科，幫助偏鄉重症兒科的醫療，讓有呼吸窘迫的病童解決了燃眉之急。原本跟廠商只借用1台HFNC幫助了早產及病毒感染細支氣管炎等4位小病童，現在卻一次獲得2台機器，讓台東全體兒科團隊直呼上帝的恩典真是超出所求所想，也對人善心美的賈永婕表達崇高的謝意！

▲義芳慈善基金會及時捐贈手持式超音波。

當染疫病童在隔離專責病房時，兒科醫師要進行檢查，傳統超音波又大又重，檢查完又要全面消毒才可讓下一位病人再使用，所以急需一台輕便手持式超音波，以及時獲得正確診斷並兼顧防疫的要求。這一波疫情確實來了幾位變化很快的小病人，兒科游昌憲主任在院內防疫會議中緊急喊出需求，這呼喊的聲音在二天內即被義芳慈善基金會聽到，馬上伸出援手在最短的時間將診斷的儀器補齊，讓醫療團隊無後顧之憂，勇敢對抗病毒。

