免費發放兒童唾液快篩試劑　花蓮縣府感謝善心企業捐助

▲花蓮15日新增901例新冠確診，累計確診人數達49581人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣15日新增901例新冠肺炎確診個案，花蓮縣政府召開疫情說明記者會，由縣長徐榛蔚親自主持，並感謝企業捐贈唾液快篩試劑供0至2歲幼兒使用，家長可攜帶兒童健康手冊至全縣十三鄉鎮市戶政事務所專櫃領取，每組2支，以1人1組為限。

徐榛蔚說明，由於0至2歲兒童鼻腔發育尚未完全，若由家長使用鼻咽快篩為孩子篩檢較為危險，因此縣府積極向企業募集資源，獲企業捐贈唾液快篩試劑供0至2歲幼兒使用，凡設籍花蓮縣0至2歲幼兒（於2020年6月15日至2022年6月14日出生者），可由家長或家人攜帶「兒童健康手冊」至十三鄉鎮市戶政事務所專櫃領取（可跨鄉鎮市），每組2支，以1人1組為限，領取時間自6月17日（五）起至6月23日（四）止，周一至周五上午8時30分至下午5時30分，周六及周日上午8時30分至12時；特別提醒，唾液快篩結果僅供家長做初步評斷，如有相關疑慮仍須至醫療院所由小兒科專科醫師判斷。

▲▼防疫記者會上，縣長徐榛蔚感謝企業捐贈唾液快篩試劑供0至2歲幼兒使用。

衛生局長朱家祥表示，自6月13日起，啟動第一線醫事人員接種第二次追加劑，接種疫苗廠牌包括莫德納、BNT、高端，朱局長也提醒，施打須與第一次追加劑間隔5個月（即150天），確診者建議至少間隔3個月後接種疫苗。

朱家祥接著提醒鄉親，接種疫苗可有效預防重症及死亡，將在6月18日（六）下午2時至6時，於遠東百貨1樓H&M專櫃旁增設「BNT疫苗接種站」，12歲以上民眾可攜帶「健保卡」及「疫苗黃卡」前往接種；針對12歲至64歲的鄉親，可接種第1、2劑及第1次追加劑，並可獲得精美小禮物及1劑快篩試劑，針對65歲以上鄉親（原住民55歲以上）則開放接種第1、2劑及第1、2次追加劑，並可獲得500元禮卷一張以及2劑快篩試劑。特別提醒，12歲至17歲學童，請由家長陪同接種；18歲及19歲學童，請攜帶家長同意書；65歲以上長者接種第2次追加劑需與第1次追加劑間隔至少5個月後再接種；確診者建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。

▲兒童唾液快篩試劑領取的條件及需備資料。

因校園施打兒童BNT疫苗已結束，尚未施打的孩童，5至11歲的孩童可至花蓮縣十三鄉鎮市衛生所預約接種，12歲以上可向花蓮縣新冠疫苗合約醫院、診所及衛生所預約接種。朱局長鼓勵家中有2015年9月2日（含）以後出生者的幼童，家長可持健保卡到社區藥局或偏鄉衛生所，經健保卡過卡後，免費領取1份（5劑）家用快篩試劑。

即日起，已取消購買家用快篩實名制單雙號之分流限制，民眾不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，可自行依個人需求選擇購買日期，持有健保卡/居留證至鄰近藥局或衛生所購買，每輪每位民眾僅能購買1份（5劑），而親友仍可協助代購，其餘相關規定均不變。

