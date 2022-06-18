　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明3地區防午後雨彈！未來一周高溫「這兩天最熱」飆36度

▲▼高雄50名辣妹穿比基尼騎單車。（圖／民眾提供）

▲未來一周全台高溫炎熱。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象局針對台東縣、台北市及新北市發布高溫燈號，明(6/19)日中午前後台東縣有連續出現36度高溫機率。氣象局表示，未來一周天氣「每天都很熱」，其中最熱2天將出現在下周四、下周五，局部地區可能出現36度以上高溫。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天天氣受西南風影響，降雨區域侷限各地山區有午後陣雨，與今天降雨類似，未來一周將受到太平洋高壓影響，下周二過後太平洋高壓增強，各地大多是多雲到晴天氣，且高溫炎熱，也會有午後山區陣雨，但仍要看對流發展，初步看來屬於水氣比較少的天氣型態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳伊秀表示，太平洋高壓將於下周二(6/21)增強，未來一周天氣都很熱，下周三(6/22)過後各地都有機會到32度以上，西半部跟東南部、花東縱谷有機會33到34度。

陳伊秀指出，從目前資料看起來，下周四(6/23)和下周五(6/24)將是未來一周最熱的兩天，全台都會很熱，高溫將再攀升1度到2度，局部地區高溫將到34度到35度，西部和花東縱谷高溫可能可到35度到36度。

▲▼ 氣象局預報員陳伊秀說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局預報員陳伊秀說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局提醒，下周日至下周二(6/19~6/21)太平洋高壓增強，鋒面北移至長江流域，台灣各地大多為多雲到晴，「暖如盛夏」；下周日(6/19)午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周一、下周二環境吹偏南風，水氣稍增，使東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後要注意中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五(6/22~6/24)受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫雷陣雨。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
快訊／出戰新竹市長　沈慧虹發聲了
阿北開車到市場買蔥　車價曝光網驚喊：缺孫子孝順嗎
快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔
快訊／莊智淵直落三快打勝印度　晉級WTT挑戰賽男單4強
他抬頭看見「海嘯直衝眼前」　驚人影片曝光
50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋
快訊／新北民宅2樓起火！濃煙密布　警消急灌救
快訊／蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選新竹
快訊／三峽傳溺水意外！哥哥下水救弟弟　救起無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭阿北開車到市場買蔥　車價曝光網驚喊：有缺孫子孝順嗎

明3地區防午後雨彈！未來一周高溫「這兩天最熱」飆36度

NFT將為全球藝術創作者打造全新舞台　孫大千盼主管機關管理輔導

滾床4次「男友形狀太特殊」　她狂被撕裂！苦主哭：任何姿勢都很痛

疫情襲台青春不留白　雲縣府推「類畢旅」讓畢業生留回憶

台東+609！醫院長照機構禁探病延至7／20　長輩打疫苗有獎勵

雲林＋1491！新增8死亡案例　兒童莫德納第二劑今起開打

快訊／台中+7983！7歲男童確診3天　雙肺浸潤重症插管治療

崑山科大慶創校57週年　畢業典禮歡送2800名畢業生

屏東縣+2512！衛生局提醒民眾　清冠一號非「預防保健」用

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

邊緣柴犬進汪群坐好「想交朋友」　遭無視無辜臉求救：我好尷尬QQ

宜蘭阿北開車到市場買蔥　車價曝光網驚喊：有缺孫子孝順嗎

明3地區防午後雨彈！未來一周高溫「這兩天最熱」飆36度

NFT將為全球藝術創作者打造全新舞台　孫大千盼主管機關管理輔導

滾床4次「男友形狀太特殊」　她狂被撕裂！苦主哭：任何姿勢都很痛

疫情襲台青春不留白　雲縣府推「類畢旅」讓畢業生留回憶

台東+609！醫院長照機構禁探病延至7／20　長輩打疫苗有獎勵

雲林＋1491！新增8死亡案例　兒童莫德納第二劑今起開打

快訊／台中+7983！7歲男童確診3天　雙肺浸潤重症插管治療

崑山科大慶創校57週年　畢業典禮歡送2800名畢業生

屏東縣+2512！衛生局提醒民眾　清冠一號非「預防保健」用

快訊／沈慧虹卸公務員身份戰竹市長　盼成為「堅定且溫柔的城市大家長」

有水窪！惡霸甩嘴邊肉「撞臉妙蛙種子」　網搶抓寶：壞了50收嗎？

鳳梨收到「醫護求救訊息」！　2天備齊1.1萬口罩捐出…暖舉推爆

「透明手機」Nothing phone (1)七月發布　簡潔背蓋超精緻

被傳不滿《營業中》剪輯！炎亞綸「我不那麼重要」：大家看得開心就好

助在地企業抗疫渡難關　台東祭振興紓困36項措施

體驗德國汽車文化「RACING on ART」　新普普風亞洲藝術展駁二登場

嫌老公窮「不能為她買衣服鞋子」　人妻離家3年挺孕肚現身求復合

快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔

拿莫．伊漾終於破游擊雨神魔咒　葉總怕延賽其實有B方案

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

陳彥翔妹妹「6年前PO高大成文章」：支持死刑

逛好市多「錢包被偷走」！苦主炸樓：報警也沒用

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

重機正妹上海出生選擇住台灣　列6點關鍵

快訊／本土+53643！「台中市最多」　各縣市確診數曝　

人夫討啪「10次被拒9次」無性生活4年　網曝真相

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

她上門給男友驚喜　發現綠炸真相

父母溜進她新房間啪啪！妹子見愛的暗示傻了

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆

快篩結果「T線竟出現深黑色」妹子傻眼！真相曝

輪胎行縱火和台南妻弒夫　律師曝共通點

家長控台大畢冊沒孩子科系！名醫拋10點分析：唸過大學都知道

更多熱門

相關新聞

3縣市大雨特報！南投縣「大雷雨警戒」狂炸1小時

3縣市大雨特報！南投縣「大雷雨警戒」狂炸1小時

氣象局今下午14時50分針對3縣市發布大雨特報；南投縣則有大雷雨將持續至15時45分，雨彈狂炸1小時。

4縣市亮高溫燈號　這縣市飆36度

4縣市亮高溫燈號　這縣市飆36度

午後大台北等縣市炸陣雨　下周最熱時間點曝

午後大台北等縣市炸陣雨　下周最熱時間點曝

周末夏季型天氣飆36度高溫　午後防陣雨

周末夏季型天氣飆36度高溫　午後防陣雨

未來一周全台燒成「紅番薯」　2周內無颱風跡象

未來一周全台燒成「紅番薯」　2周內無颱風跡象

關鍵字：

天氣氣象局

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

結婚11年每天抱抱！他驚覺「老婆1地方不對勁」

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

「艾美獎童星」陳屍家中得年18歲

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面