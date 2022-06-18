明3地區防午後雨彈！未來一周高溫「這兩天最熱」飆36度

▲未來一周全台高溫炎熱。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象局針對台東縣、台北市及新北市發布高溫燈號，明(6/19)日中午前後台東縣有連續出現36度高溫機率。氣象局表示，未來一周天氣「每天都很熱」，其中最熱2天將出現在下周四、下周五，局部地區可能出現36度以上高溫。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天天氣受西南風影響，降雨區域侷限各地山區有午後陣雨，與今天降雨類似，未來一周將受到太平洋高壓影響，下周二過後太平洋高壓增強，各地大多是多雲到晴天氣，且高溫炎熱，也會有午後山區陣雨，但仍要看對流發展，初步看來屬於水氣比較少的天氣型態。

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陳伊秀表示，太平洋高壓將於下周二(6/21)增強，未來一周天氣都很熱，下周三(6/22)過後各地都有機會到32度以上，西半部跟東南部、花東縱谷有機會33到34度。

陳伊秀指出，從目前資料看起來，下周四(6/23)和下周五(6/24)將是未來一周最熱的兩天，全台都會很熱，高溫將再攀升1度到2度，局部地區高溫將到34度到35度，西部和花東縱谷高溫可能可到35度到36度。

▲氣象局預報員陳伊秀說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局提醒，下周日至下周二(6/19~6/21)太平洋高壓增強，鋒面北移至長江流域，台灣各地大多為多雲到晴，「暖如盛夏」；下周日(6/19)午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周一、下周二環境吹偏南風，水氣稍增，使東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後要注意中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五(6/22~6/24)受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫雷陣雨。