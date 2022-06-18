午後大台北宜花等縣市炸陣雨　下周「最熱時間點」曝

▲氣象局預報員陳伊秀說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

今起連7天各地將處於高溫炎熱天氣，氣象局表示，今大台北、宜蘭、花蓮會有局部午後陣雨；下周二過後太平洋高壓增強，中部以北高溫攀升接近33度及34度。



氣象局預報員陳伊秀表示，未來幾天台灣受太平洋高壓勢力影響，天氣穩定，高溫炎熱；目前鋒面位在日本南方海面往西南延伸到浙江、華中、華南，台灣未受影響，環境場域以西南風為主，各地天氣雲量多雲到晴或多雲時晴，今天天氣仍是高溫炎熱型態，各地高溫32度以上，西半部33度到34度，屏東地區和花蓮、台東有局部36度高溫以上機率。

陳伊秀表示，天氣型態來說，各地都是多雲到晴或多雲時晴，午後會有對流發展，以山區、大台北、宜蘭、花蓮為主。

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▲氣象局預報員陳伊秀說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

針對未來一周天氣，陳伊秀表示，下周一過後鋒面往北移到長江口這一帶，台灣受到太平洋高壓勢力影響，周日和下周一以西南風偏南風為主；下周二之後，太平洋高壓勢力增強，以高溫炎熱天氣型態為主。

未來一周降雨趨勢，陳伊秀說，周日和下周一及未來幾天，都是以各地山區午後熱對流為主，下周二到下周五，除山區有對流發展外，東南部也會有零星降雨。

▲氣象局預報員陳伊秀說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

溫度則從今天開始到下周五、下周六，各地處於高溫炎熱，北、中、南、東高溫都在30度以上，「下周二之後，高壓增強，中部以北高溫接近33度及34度。」

陳伊秀提醒，今明兩天西南風比較強，東南部有焚風機率，午後熱對流發展局限各地山區，今天大台北、宜蘭、花蓮也會有局部午後熱對流發展。