周末轉夏季型天氣飆36度高溫　午後這些地區防陣雨

▲周末轉夏季型天氣，將飆出36度高溫。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者李姿慧／台北報導



鋒面逐漸遠離，周六(6/18)和周日(6/19)轉夏季型天氣，氣象局今針對3縣市發布高溫燈號，其中屏東有出現36高溫機率。氣象局則表示，山區、台北、宜花午後仍有零星陣雨機率。

氣象局表示，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今(6/18)日中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。

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▲氣象局針對3縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

天氣風險公司今在臉書粉專上表示，鋒面今天移動到浙江一帶，台灣附近水氣減少，各地大多是陽光露臉的好天氣，不過西南部在清晨偶有局部短暫陣雨，東半部雲量較多。其次是東北部山區與東部山區午後還是容易有雷陣雨。

天氣風險公司表示，這兩天要注意的，還有高溫。氣象局對花東地區發布黃色燈號，對屏東則發布了橙色燈號，代表單日有氣溫36度以上或連續發生幾天機會。其他地區，中午高溫也都可以來到32度到34度左右，感受上也是蠻悶熱的。

未來一周天氣部分，天氣風險公司表示，隨太平洋高壓勢力逐漸增強，梅雨鋒面將更遠離台灣在長江流域一帶活動，今年梅雨季節將告一段落的訊號越來越明顯，預測未來一周台灣天氣相對穩定，都是受到太平洋高壓或是高壓邊緣偏南風影響，上半天多雲時晴，午後山區局部雷陣雨的天氣。之後天氣要有較大變化，可能要看是否有颱風形成，不過目前看來，還沒有颱風活動的跡象。

▲氣象局發布地面天氣圖。（圖／氣象局提供）

中央氣象局臉書粉專「報天氣」則指出，週末天氣為「夏至‧將至」，悶熱且溫度普遍33度和34度，中南部內陸、花東局部35度、36度；周六台東有焚風，注意防範措施，午後零星陣雨，山區、台北、宜花機率較高；金馬留意局部霧，週六馬祖仍偶有陣雨。

氣象局表示，鋒面影響告一段落，接下來因為太平洋高壓逐步增強，水氣減少，因此週末將轉為悶熱、大致晴朗的天氣，白天戶外活動要做好防曬、防熱傷害的準備。午後還是有些零星陣雨，前往山區要注意天氣變化。