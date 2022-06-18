自我認同會影響財庫！人生在「賺錢↔漏財」循環？揪金錢木馬破口

▲一個人對自己的信心，會決定自己財庫的容量。（示意圖／pexels）

文／李欣頻

摘自／方智出版《原生家庭木馬快篩》

金錢與財務相關案例計較、掠奪、索求，是貧窮的開始。一個人對自己的信心，會決定自己財庫的容量。倘若一個人很有才華，也懂得把「才」變現或轉換成有形資產；但若他覺得自己「不配得」，潛意識或無意識就會以很離奇的方式把進來的錢擋掉、推掉，或是這些錢會莫名地突然被花掉、被詐騙走、被借不還、賭博失敗、投資失利等。

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也有人想透過「炫富」贏得別人的羨慕或崇拜，錢露不露白不是問題，問題在於想露白的負向動機才是觸發「花更多錢、破財」這個狀況的地雷。此外，當自我認同或情感關係出現木馬破洞，也會變成金錢破口。

比方，對自己沒信心的人就會不由自主地買各種保養品、化妝品、名牌包、衣鞋首飾；焦慮自己或家人不健康，或是害怕自己或家人會失去生命，就會花不少錢在保健品或保險上。

▲當自我認同或情感關係出現木馬破洞，也會變成金錢破口。（示意圖／pixabay）



所以，我們要優先找出自己的「金錢木馬」破口，修補之後，人生時間就不會一直浪費在賺錢、漏財、再賺錢、再漏財的惡性循環中——陷入這樣的惡性循環，等於也浪費了可以完成個人代表作、個人品牌及夢想的時間與資金。

18個問題搜出金錢木馬程式人生，不過就是在考「錢vs命」「錢vs家人」「錢vs愛」哪個重要。

我先列出搜查金錢木馬「錢（潛）」意識的18個問題如下，大家可以先作答。

1. 你的爸爸媽媽發生過什麼跟錢有關的事，讓你印象最深刻？他們灌輸給你的金錢觀是什麼？

2. 請回想並整理出家人對你的金錢觀，造成哪些正向與負向影響。

3. 你還記得爺爺奶奶、外公外婆或其他親戚發生過什麼跟錢有關的事，讓你印象深刻嗎？

4. 講到錢，你第一個聯想到的是什麼？

5. 如果你瞬間有了很多錢，比方數十或數百億，你覺得可能會產生什麼問題？或是你最害怕會發生什麼不好的事？

6. 如果你瞬間有了很多錢，卻突然發生一件緊急的事，讓錢瞬間都消失，你覺得可能是什麼事？

7. 如果瞬間沒有錢，你最害怕什麼情況發生？

8. 如果瞬間負債，你最害怕什麼？你覺得可能是因為發生了什麼事才導致這種情況？

9. 如果沒有錢，你會向誰求助或借款？

10. 如果沒有錢，甚至負債，你覺得自己是一個怎樣的人？

11. 你最大、最奢華的夢想是什麼？

12. 你打算怎麼完成這個夢想？預估大約要花多少錢？你覺得這個夢想若順利完成了，可能是透過什麼方式？如果沒完成，可能是什麼原因？

13. 如果你瞬間變成超級首富，你覺得自己會是個怎樣的人？

14. 如果你瞬間變成超級首富，你最想讓誰或哪些人知道你是超級首富？

15. 如果有花不完的錢，你想拿錢來做什麼，或是買什麼？你最常買的項目、你家最常囤積的東西是什麼？你最常被哪三類東西的廣告吸引？

16. 如果突然從超級首富變回原樣，你的感覺是什麼？你覺得這時候的自己會變成怎樣的人？

17. 如果突然從超級富豪變成「負」豪，你覺得自己是個怎樣的人？你覺得別人會認為你是個怎樣的人？

18. 如果突然從超級富豪變成「負」豪，你會想要盡快回到超級有錢的狀態嗎？

其中第1～3題，是直接從原生家庭搜出金錢木馬印記，第4～18題則是深度搜出已烙印在潛意識或無意識的金錢財務木馬程式。

★本文摘自方智出版《原生家庭木馬快篩：三步驟解鎖並拋棄繼承家族負向印記》，作者李欣頻。絕大多數的人生問題，都與原生家庭息息相關，倘若不破解、清除，你所有的努力都會是徒勞！若不覺察木馬，只會被困在原生家庭命運模組裡不斷重複，唯有快篩、清理並轉化木馬，之後人生才能真正屬於自己。